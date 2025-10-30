Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Eric Puerto: "Aunque sea en Copa, esto es un gran punto de inflexión"

El cancerbero fue titular con el Deportivo por primera vez este curso

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
30/10/2025 23:59
Eric Puerto durante el partido contra el Sámano
Eric Puerto durante el partido contra el Sámano
Fernando Fernandez

Eric Puerto se estrenó de manera oficial esta temporada. El portero andaluz, que partía teóricamente por detrás de Germán Parreño y Bachmann, fue el cancerbero titular del Deportivo en Castro-Urdiales ante el Sámano y destacó que el triunfo de Copa puede ser "un gran punto de inflexión" para la Liga.

Buen partido individual y pase: “Estos partidos de Copa nunca sabes cómo pueden salir. Parece que no, pero en estos partidos te meten un gol y nunca sabes. Contento por poder ayudar al equipo. Nos viene bien ganar siempre. Es un chute de moral. A seguir y preparar el domingo, que es donde queremos luchar de verdad. No tengo duda que tenemos mucha confianza en nosotros. Aunque sea un rival inferior y Copa, esto es un gran punto de inflexión”. 

Difícil volver a competir: "Cuando pasas tanto tiempo sin jugar es complicado, pero entrenamos para prepararnos al máximo. Nunca sabes cuándo te puede tocar. Entrenamos duro para aprovechar las oportunidades. Cuando no vienes jugando te puedes sentir un poco raro”.

El gol: “Fue un centro lateral. Es verdad que había mucha gente y ha habido un momento que no veía el balón. Cuando lo vi, estaba a un metro de mí y no me da tiempo a reaccionar. Sabíamos que este equipo vivía de eso, que lo trabaja muy bien”.

Un partido que se pudo complicar: “Confío plenamente en mis compañeros y nos tienen que hacer mucho para hacernos una ocasión de gol. Sabía que ellos la iban a tener, pero también que si nosotros la tendríamos, la íbamos a meter”.

El pase, la oportunidad para seguir jugando: “Yo estoy aquí para ayudar al equipo, ya sea dentro o fuera. Yo lo que intento es poner mi granito de arena siempre. A disposición del entrenador y del club”.

