El Dépor cumple el trámite ante el Sámano y avanza en Copa (1-5)

Cristian Herrera marca el 1-2 en el Sámano-Dépor Fernando Fernández

El Deportivo necesitó poco más que un puñado de zarpazos para cumplir en Riomar y avanzar a la segunda ronda de la Copa. Sin brillo, pero con una diferencia de nivel evidente, el equipo de Antonio Hidalgo se impuso a un digno Sámano con un once repleto de rotaciones. Barcia abrió el marcador muy pronto, de cabeza, y aunque el conjunto cántabro empató tras un córner, Cristian Herrera devolvió la ventaja antes del descanso aprovechando un error rival. En la segunda parte, a pesar de jugar con fuego durante algunos minutos, el Dépor sentenció con tantos de Herrera, Eddahchouri y Stoichkov. Suficiente para seguir vivo en la Copa y, de paso, poner fin a la mala racha de cinco partidos sin ganar.

Como buen partido de Copa, Antonio Hidalgo presentó un once imposible de adivinar, con Barcia como único futbolista que repitió titularidad respecto al empate ante el Valladolid en Riazor. Los fabrilistas Pablo García y Fabi, debutantes con el primer equipo, fueron las grandes novedades en un conjunto repleto de jugadores con necesidad de reivindicarse: Eric Puerto, Arnau Comas, Rubén López, José Ángel, Patiño o Herrera.

El Dépor, ordenado en un 1-4-2-3-1, hizo lo más difícil en una noche así. Avisó en el minuto 3, con un remate alto de Zaka, y golpeó en el 5, con un cabezazo de Barcia tras una falta lateral botada con precisión por Luismi Cruz. No había mejor manera de aliviar la presión de cinco jornadas de Liga sin ganar que marcar a las primeras de cambio. Con el 0-1, el conjunto coruñés se adueñó del partido. José Ángel y Patiño se alternaban para bajar a iniciar la jugada, y Luismi Cruz imprimía velocidad y calidad desde la banda derecha.

El primero de Herrera

Pero el Dépor sería menos Dépor si no encontrase la forma de complicarse. Una pérdida de Pablo García, que estaba siendo incisivo atacando el carril interior para liberar la banda a Luismi, derivó en un córner en contra tras un latigazo de Gilete. Y los fantasmas regresaron en el saque de esquina. Rubén López perdió la marca de Jon López, cuyo cabezazo rebotó en Ander Castillo y acabó en la red. Empate y locura momentánea en Riomar.

La alegría local duró poco. Cristian Herrera, impreciso y desubicado durante los primeros minutos, aprovechó un error de Jon López para hacer el 1-2. Fabi buscó el desmarque de ruptura de Zaka con un pase largo y el central local, totalmente forzado, ni cedió el balón a su portero ni lo envió fuera del campo. Lo despejó hacia su área pequeña y allí apareció Herrera para marcar a placer.

Con el marcador otra vez a favor, el Dépor no quiso volver a tropezar en la misma piedra. Bajó revoluciones para enfriar el ímpetu del Sámano y tratar de controlar el partido. Lo consiguió solo a medias, porque los ‘Lobos’, como se conoce al equipo de Castro-Urdiales, encontraron el camino hacia el área de Eric Puerto con balones largos a la zona de Barcia y Rubén López —que actuó como lateral izquierdo— y, sobre todo, a balón parado. Cada córner, además del empate, fue un dolor de muelas para el conjunto coruñés. La primera mitad terminó precisamente así, con un mal despeje de Patiño tras un saque de esquina y una volea de Gilete a las manos de Eric Puerto.

Arnau Comas no pudo saltar de nuevo al campo en la reanudación. Una caída con mala pinta en el tramo final del primer acto le obligó a quedarse en la caseta e Hidalgo dio entrada a Loureiro. Fue el único cambio en el guion de un partido a priori controlado por el Dépor, aunque con una ventaja mínima y, por lo tanto, peligrosa.

De hecho, el conjunto blanquiazul estuvo a punto de quedarse con diez, pero el árbitro Álvaro Moreno le perdonó la segunda tarjeta amarilla a José Ángel, que llegó a destiempo en una fea entrada a Lambea. El Dépor seguía teniendo un falso control del partido ante un rival que poco a poco fue inclinando el campo a base de empuje, sobre todo en el balón parado. Una y otra vez el equipo blanquiazul mostró su inseguridad en cada córner, falta lateral y saque de banda lanzado al área. Un suplicio que pudo provocar el empate a la salida de un córner en el minuto 60, con un remate con la chepa del omnipresente Jon López que se estrelló el larguero.

Sentencia tras ver las orejas al lobo

El susto hizo reaccionar a Hidalgo, que optó por hacer los cambios fáciles: los fabrilistas Pablo García y Fabi, fuera; Noubi y Stoichkov, dentro. Pero la decisión le salió bien al técnico, ya que poco después llegó el 1-3 con la participación de Stoichkov. El jugador cedido por el Granada inició la jugada con un pase en largo hacia Zaka, que se giró y cedió el cuero a la frontal para la llegada de Cristian Herrera. El canario, a pesar de su irregular encuentro, volvió a acertar de cara a puerta, esta vez con un meritorio disparo de primeras cerca del poste.

El tanto obligó al Sámano a descubrirse y fue su final. Eddahchouri tuvo la oportunidad de finiquitar el encuentro en el minuto 76 tras un jugadón de Stoichkov, aunque mandó fuera el mano a mano ante Masach. Eso sí, acto seguido aprovechó una asistencia de Herrera para sentenciar la eliminatoria. El Dépor incluso tuvo tiempo de marcar el quinto, obra de Stoichkov en un disparo que debió parar Masach. Un marcador quizá demasiado abultado para un Sámano que hizo méritos para no llevarse una 'manita'.