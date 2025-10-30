El Dépor conocerá el día 11 al próximo rival de Copa en una eliminatoria que podría ser en Riazor

Luismi Cruz, durante el partido ante el Sámano Fernando Fernández

Superada ya la primera eliminatoria, el Deportivo conocerá el día 11 de noviembre a su próximo rival de Copa del Rey. Aunque todavía no hay confirmación oficial de la fecha, todo apunta a que el sorteo copero se celebrará ese martes, una vez la Real Federación Española de Fútbol construya los dos grupos en los que serán divididos los 56 equipos clasificados. Cabe recordar que en la primera eliminatoria, la división había sido entre cuatro zonas geográficas. La RFEF ha incluido esta temporada esta pauta con el fin de minimizar los gastos de los equipos.

De este modo, el criterio de proximidad geográfica volverá a ser un factor que condicione los cruces, en los que los equipos de inferior categoría se irán emparejando con los de superior división.

Esta circunstancia provoca que, una vez finalizada la primera ronda, el rival con mayor probabilidad de enfrentarse al Deportivo sea otro equipo de la Liga Hypermotion.

Con un elevado número de equipos de Primera División en el bombo -aunque sin Barça, Madrid, Atlético y Athletic-, los más de 20 conjuntos de Primera Federación, Segunda Federación y Tercera se medirán a los 15 clubes de la máxima categoría. Los pocos restantes se emparejarán con los 17 supervivientes de Segunda (han caído Castellón, Valladolid, Córdoba, Las Palmas y la Real Sociedad B no disputa la competición), que jugarán la mayoría entre sí.

De emparejarse contra un rival de la misma categoría, el orden en el que salgan las bolas determinará el factor cancha. En esta casuística, si el nombre del Deportivo aparece antes que el de su enemigo en la eliminatoria, el conjunto de Antonio Hidalgo jugará el cruce en Riazor, entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre.