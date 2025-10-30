Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Cristian Herrera: "Estoy contento por los goles y por el trabajo de todo el equipo"

"El equipo tiene hambre y ambición", dice el bigoleador ante el Sámano

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
30/10/2025 23:48
Herrera celebra uno de sus goles en Castro-Urdiales
Herrera celebra uno de sus goles en Castro-Urdiales
Fernando Fernandez

Cristian Herrera estrenó, en la eliminatoria de la Copa del Rey frente a la UD Sámano, su casillero goleador de la temporada 2025-26. Además, con un doblete.

“Para un atacante siempre es importante marcar. Contento no solo por los goles, sino por el trabajo que hizo todo el equipo. Sabemos de la complejidad de estos partidos por la intensidad que pone el rival. No le perdimos la cara al partido y hemos competido muy bien”, celebró tras el encuentro en el estadio Riomar.

Recuperar sensaciones de juego: Estos partidos son buenos para competir. Son buenos para eso, para coger ritmo de competición. Ellos salen al 200% y no es fácil. Esto es competición. Estoy contento por lo que hemos hecho”.

Partidos complejos: Ya se ha visto que han perdido varios equipos de Segunda y un Primera. El campo no estaba en las mejores condiciones tampoco. Es difícil”.

Quitarse un peso de encima: “Aquí se gana y se pierde. Esto es parte del fútbol. Ni antes éramos tan buenos por ganar ni ahora tan malos. Lo importante es cómo encaras las derrotas. El equipo tiene hambre y ambición. Va a hacer lo que sea por ganar”.

Te puede interesar

Tristán celebra su gol en el triunfo del Deportivo contra el Zaragoza en Riazor (1-0) el 23 de febrero de 2002

Diego Tristán, el verdugo blanquiazul del Zaragoza
Israel Zautúa / Eder Pereira
Once del Dépor ante el Sámano

El Uno x Uno del Dépor ante el Sámano: Luismi, bullicioso y asistente
Zeltia Regueiro
Pablo García, tratando de jugar con sus compañeros en el Sámano-Deportivo

El último primer paso de Pablo García
Xurxo Gómez
Posi y Mauro posan con las camisetas de sus respectivos equipos para DXT Campeón

Un derbi “igualado" y "vistoso” para Visma
Raúl Ameneiro