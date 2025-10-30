Cristian Herrera: "Estoy contento por los goles y por el trabajo de todo el equipo"

Herrera celebra uno de sus goles en Castro-Urdiales Fernando Fernandez

Cristian Herrera estrenó, en la eliminatoria de la Copa del Rey frente a la UD Sámano, su casillero goleador de la temporada 2025-26. Además, con un doblete.

“Para un atacante siempre es importante marcar. Contento no solo por los goles, sino por el trabajo que hizo todo el equipo. Sabemos de la complejidad de estos partidos por la intensidad que pone el rival. No le perdimos la cara al partido y hemos competido muy bien”, celebró tras el encuentro en el estadio Riomar.

Recuperar sensaciones de juego: “Estos partidos son buenos para competir. Son buenos para eso, para coger ritmo de competición. Ellos salen al 200% y no es fácil. Esto es competición. Estoy contento por lo que hemos hecho”.

Partidos complejos: “Ya se ha visto que han perdido varios equipos de Segunda y un Primera. El campo no estaba en las mejores condiciones tampoco. Es difícil”.

Quitarse un peso de encima: “Aquí se gana y se pierde. Esto es parte del fútbol. Ni antes éramos tan buenos por ganar ni ahora tan malos. Lo importante es cómo encaras las derrotas. El equipo tiene hambre y ambición. Va a hacer lo que sea por ganar”.