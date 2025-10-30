Cómo y dónde ver el partido de Copa del Rey del Deportivo contra el Sámano

Antonio Hidalgo a su llegada ayer a Bilbao RCDEPORTIVO

Vuelve la Copa del Rey y el Deportivo se estrena en la localidad cántabra de Castro Urdiales ante la UD Sámano, un equipo que hace sus primeras armas en Segunda Federación, categoría en la que es antepenúltimo en el grupo del Fabril.

El Sámano ha disputado esta temporada cuatro partidos como local y apenas ganó uno. En su campo, que no es el que visita hoy el Deportivo, perdió contra Oviedo B, Sarriana y Salamanca. Le ganó al Valladolid B (2-1) el pasado día 18 de octubre. En las últimas tres jornadas el equipo cántabro parece haber dado un paso adelante tras empatar en campo del Numancia (0-0), ganar al filial pucelano y caer por la mínima en el terreno del Real Ávila.

Para el Deportivo la Copa del Rey es una excelente oportunidad para dar minutos a los futbolistas menos empleados por el técnico Antonio Hidalgo. Varios jugadores del filial se alinearán ante el Sámano, también piezas como Cristian Herrera o Eric Puerto, que no son habituales en las alineaciones del entrenador catalán.

¿A qué hora es el Sámano-Deportivo?

Sámano y Deportivo se medirán este jueves a partir de las 21.00 horas en el campo de Riomar, en la localidad cántabra de Castro Urdiales. Es un encuentro valedero para la primera ronda de la Copa del Rey 2025-26.

¿Dónde se puede ver el partido por televisión?

El Sámano-Deportivo se podrá ver en directo a través de la Televisión de Galicia (TVG) y, además, se podrá seguir el detallado minuto a minuto a través de la edición digital de DXT Campeón. Nada más acabar el partido podrás seguir en nuestro periódico la crónica del encuentro, las reacciones de los protagonistas y diversas historias en torno al partido.