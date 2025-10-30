Antonio Hidalgo: "La victoria nos da un plus de confianza; hemos ganado y de manera contundente"

Antonio Hidalgo, con un aficionado del Sámano que se hizo un selfie con él Fernando Fernández

Antonio Hidalgo celebró la "contundencia" con la que el Deportivo resolvió su eliminatoria de la Copa del Rey frente a la UD Sámano. Un duelo en el que, además, marcaron varios jugadores de ataque como Cristian Herrera, autor de dos tantos, Zakaria Eddahchouri y Stoichkov. El preparador blanquiazul habló en rueda de prensa tras el encuentro que presenció en la grada por sanción.

Victoria: “Siempre sabemos que la Copa es complicada, especialmente a partido único, el extra de motivación del equipo rival... Hemos empezado bien, poniéndolos por delante, luego nos ha costado un poco más, pero en la segunda parte hemos sido contundentes y lo importante es pasar y a seguir”.

Triunfo tras la mala racha: "Las victorias te dan ese plus de confianza, ellos han empujado muchísimo cuando se han visto por detrás en el marcador, sobre todo en los córners, que tenemos que tener más cuidado con eso. Luego, hemos sido muy contundentes con la pegada que hemos sacado al campo".

Análisis: "Siempre se nos exige ganar. Es una situación que siempre lo das por hecho por jugar contra un rival de menor categoría. Hemos jugado con gente de la cantera, que en esos primeros minutos lo pueden acusar un poco más, pero sensaciones positivas y sobre todo con la victoria, que hacía tiempo que no sentíamos la victoria y además se han encontrado con el gol jugadores que hacía tiempo que no veían puerta y eso les refuerza".

Canteranos: "Fabi está haciendo una gran temporada con el filial y nos podía ayudar hacia dentro desde la izquierda, y Pablo ha jugado en una posición en la que nos venía bien para descargar de minutos a jugadores. Una pena que no hayan podido tener minutos Bil e Iker".

Minutos en los que el rival empujó: "Ha sido una serie de balón parado y de córners muy seguidos y parecía que había esa sensación, era la manera en la que podían meter se en el partido y hay que darle una vuelta también".

Comas, tras la caída: "Decía que se encontraba mareado. He hablado con él y dice que se encuentra bien, creemos que no es nada importante. Veremos cómo se encuentra".

¿Canteranos, regresarán a A Coruña? Los jugadores de la cantera van a entrenar mañana con nosotros y una vez que veamos el parte de incidencias, veremos qué jugadores de la cantera van a volver".

Refuerzo tras la mala racha: "Cuando no ganas, se tiene alguna duda de más y ganar y, además, de manera contundente es bueno, se tiene esa pegada. Esto va de ganar, de competir, ahora era de pasar de ronda, que era nuestra obligación y contento, sobre todo, por jugadores como Cristian, Zaka y Stoichkov, que viven de gol y es importante que esta gente coja ese pico de confianza".