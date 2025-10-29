Hidalgo: "Trabajo como un auténtico loco"

Antonio Hidalgo, en rueda de prensa en Abegondo

Antonio Hidalgo compareció en rueda de prensa en Abegondo antes del partido de primera ronda de la Copa del Rey ante el Sámano (jueves, 21.00 horas) para analizar el encuentro copero, las oportunidades para jugadores menos habituales y el momento de forma del equipo coruñés después de cinco jornadas de Liga sin ganar. El técnico defendió su compromiso para sacar la situación adelante, aunque no quiso profundizar en cuestiones futbolísticas: "El otro día ya intenté explicar".

Conclusiones tras el partido contra el Valladolid:

“Van pasando las horas. Uno tiene que ser mucho más racional sabiendo lo que tenemos que mejorar. No fue nuestro mejor partido, seguramente fue el peor partido desde que estoy aquí. Lo mejor fue el resultado. Hay que ver todo desde la globalidad. Tenemos que mejorar diferentes situaciones y en eso estamos”.

Conversación con los jugadores:

“Hemos hablado de lo que queremos, de dónde empezamos y dónde queremos ir. Sabiendo la dificultad de la categoría, con una igualdad máxima que en los últimos años no se veía. Hay que estar concentrado al mil por mil porque la categoría lo demanda”.

¿Preocupado por la dinámica?:

“Las dinámicas, lo más importante es salir de ellas cuando son negativas. El otro día no tuvimos volumen de ocasiones, pero otros días sí, lo suficiente para hacer más de un gol. En diferentes partidos hemos dominado”.

¿Qué papel juega la Copa?:

“La importancia de competir, de defender el escudo al que representamos. Jugadores que vienen jugando menos tendrán ganas de demostrar que están preparados. Afrontarlo con la mayor entereza posible y la mayor profesionalidad”.

Papel de la cantera en Copa:

“Lo difícil de contar con muchos jugadores es que no puedes poner más de cuatro. Si pones cuatro te arriesgas mucho. Ahí contamos con Rubén (López) y tenemos algún jugador con molestias y a ver cuántos decidimos de la cantera llevar. Para eso están, para ayudarnos en esos momentos”.

Sanción de Samu:

“Pensábamos que sí podía jugar, pero la norma dice que hasta que no cumpla con su equipo, no puede jugar”.

¿A qué achacas esta dinámica negativa?:

“Se van juntando situaciones. Cuando vas en una dinámica muy positiva, empatas en el descuento en Eibar; luego juegas contra el Almería y mereces más, y todo va sumando, va pesando. Hay que analizar las situaciones tácticas y anímicas, mejorar y pulir el detalle para salir de esta racha”.

¿Cómo afrontas este bache a nivel personal?:

“Me conocéis poco y os conozco poco, pero lo que sí os digo es que en lo único que no os puedo igualar es en el deportivismo. Trabajo como un auténtico loco, lo damos todo. Podemos estar más acertados o no, pero vais a tener una persona que va a defender el escudo y la ciudad a muerte. El que se sienta aquí tiene fuerza para eso y vamos a trabajar muchísimo el detalle”.

¿Qué reflexiones haces en lo futbolístico de lo que le pasa al Dépor?:

“Son situaciones que tengo en la cabeza, no tiene mucho sentido hablarlas aquí porque no os voy a convencer de lo que os diga. Vosotros tenéis vuestra opinión. El otro día ya intenté explicar y eso no se ha plasmado. Entiendo que tenéis vuestra opinión, respetable al mil por mil, pero no creo que todas las opiniones sean acertadas. Entiendo cómo funciona esto. Tú tienes tu trabajo y yo el mío”.

¿Cómo le viene este partido de Copa al Dépor?:

“Necesitamos ganar. Llevo mucho tiempo en esto. Si ganas, todo está bien, y si pierdes, todo está mal. Va de sumar, va de ganar. Seguramente el otro día no merecimos el punto y lo encontramos, y el día del Almería, al revés. Tengo máximo respeto por vuestro trabajo, pero hay diferentes puntos de vista”.

¿A qué achacas futbolísticamente lo que le pasó al Dépor ante el Valladolid?:

“Lo acabo de responder hace un minuto. Sabemos lo que pasó, tenemos que mejorar. Las situaciones estáticas que debemos mejorar, hablar entre nosotros y debemos ser mucho más sólidos y fiables para tener esa sensación de poder estar acertados”.

Fabrilistas en la convocatoria:

“Tenemos algún jugador del primer equipo con alguna molestia. No son molestias importantes, pero hay que decidir lo que vamos a hacer. Seguramente los que entrenaron ayer serán los que viajarán”.

Sámano, rival en Copa:

“Es un equipo que el año pasado se encontró un ascenso histórico. Tiene juego directo, esas situaciones de último tercio donde cargan mucho el área. Vamos a ver cómo está el campo. También tienen laterales profundos que te exigen mucho”.

Dificultad de la Copa:

“Saber la dificultad de lo que es un partido hoy en día. Ellos tienen una ilusión tremenda. Lo esperan con muchas ganas. Todo se iguala mucho cuando juegas a partido único. Trabajar el partido, ser constantes y materializar las ocasiones”.

No volver a A Coruña hasta el siguiente partido de Liga:

“Hay que mirar la situación del viaje. Volver era peor que quedarnos allí. Vamos a pasar unos días juntos, que creo que es positivo. Cuando no funcionan tan bien las cosas, es importante estar juntos”.

Mario Soriano y su rol como mediocentro:

“Mario está haciendo un gran trabajo, se sacrifica por el equipo. Hacer encajar todas las situaciones de talento de arriba es complicado. Él se encuentra más cómodo jugando más adelante y viniendo a recibir. Con la pelota siempre coge una altura más y el otro día tuvo unas situaciones de pase definitivo. Lo más importante es encontrar ese equilibrio que ahora hemos dejado de tener”.