El Deportivo necesita dos Marios

Mario Soriano, tratando de filtrar el balón en el Deportivo-Valladolid Patricia G. Fraga

Mario Soriano para iniciar, Mario Soriano para finalizar. El Deportivo empieza a tener problemas con balón y el madrileño es la gran certeza del equipo en cualquier parte del campo cuando el equipo dispone de la pelota. Pero no puede estar en todos lados.

El Dépor ha perdido parte de la fluidez ofensiva que sí enseñó en las primeras jornadas. Poco atrevido por momentos cerca de su área y muy precipitado en las inmediaciones de la rival, la crisis de resultados está haciendo mella en el juego blanquiazul.

Sí, el combinado deportivista sigue siendo uno de los equipos con mayor volumen de ataque. Es el tercer máximo anotador —ha perdido el segundo puesto en beneficio del Almería—, el segundo en cuanto a goles esperados (18, según Opta), el sexto en número total de remates y el octavo en toques en el área del rival. Pero esto es tan evidente como el hecho de que la curva va hacia abajo.

Los pupilos de Antonio Hidalgo tan solo ha marcado cuatro dianas en los últimos cinco encuentros. La mitad de ellas fueron desde el punto de penalti. Las otras dos, en dos ataques posicionales, aunque uno de ellos solo se puede explicar desde la inspiración de Yeremay Hernández. Ni rastro de tantos al contragolpe. El colectivo que más ha facturado en transición ofensiva no cobra a la carrera desde el partido contra el Huesca.

Pausa

Parte de este bajón tiene su otra cara en las dificultades y dudas que el equipo está mostrando a la hora de defender. Sin embargo, hay también un problema de pausa.

“Creo que el equipo está trabajando para volver un poco a tener un poco más de paciencia en ciertas partes del juego, tener esa presencia, estar más juntos y trabajar desde un bloque”, apuntaba José Gragera antes del encuentro ante el Valladolid, incidiendo precisamente en la necesidad de no precipitarse en situaciones con balón. Volver a la idea que afloró en Granada y no caer en las prisas por atacar rápido y minimizar errores. "Después del gol (rival), deberíamos haber tenido más calma", sentenciaba tras el partido del domingo el propio Mario.

Probablemente así lo ven también Hidalgo y su cuerpo técnico, pues en el encuentro contra el Valladolid volvieron a dar las llaves de la construcción a Mario Soriano. Como sucedió en los ‘buenos tiempos’, cuando el colectivo no echó en falta la ausencia de un ancla que ahora sí parece exigir.

Con Charlie Patiño perdiendo protagonismo a pasos agigantados tras sus malos minutos contra el Almería, en la que fue su segunda titularidad del curso, el Dépor no dispone de otro mediocentro puro cuya principal virtud es la distribución de balón en todas las alturas del campo. No es ese perfil Diego Villares. No lo es José Gragera, que vivió su primera suplencia como futbolista blanquiazul tras su precipitado regreso. Y tampoco lo es del todo José Ángel Jurado, por mucho que en andaluz sí disponga de los recursos para clarificar los primeros pases.

La inclusión del ex del Tenerife podría ser una solución, pero después de regresar contra el Almería y tener minutos frente al Málaga con el partido ya decidido, acumula —al igual que su compañero inglés— dos encuentros ausente tras un largo período de inactividad.

Por lo tanto, ante un Pucela que vive de una presión alta tan amenazante como arriesgada, todos los caminos conducían a Mario. Porque Soriano tiene como segundo apellido 'criterio'.

LA LUPA | Deportivo 1-1 Valladolid: Sin cabeza, sin corazón, sin juego Más información

Nadie entiende en la plantilla blanquiazul el juego como él a nivel ofensivo. El mapa del verde que su cerebro es capaz de componer de manera constante le permite no solo ordenar al resto si él no interviene, sino también detectar cómo y dónde ubicarse. También determinar cuál es la mejor decisión en la siguiente acción, una vez recibe: controlar, pasar, girar o fintar.

Mario juega y hace jugar gracias a que sus condiciones físicas y técnicas le permiten acompañar su visión de fiabilidad en la ejecución. Y precisamente por ello, Hidalgo devolvió al mediapunta a la base. El Dépor necesitaba certezas y Soriano es sinónimo de ellas.

Así, Mario volvió a jugar en el doble pivote, una posición de la que ya partió contra el Huesca o el Eibar y que conoce no solo de su estancia en Ipurua, sino también del pasado curso, cuando por momentos tuvo que auxiliar al equipo ahí. De hecho, sus cifras de esta temporada y de la pasada son muy similares. Mario tiene un radio de acción mayor —a lo ancho y a lo largo­— este curso, pero sus números en cuanto a participación en el juego e incidencia en el último tercio son parecidos.

El mapa de calor de Mario Soriano en la temporada 2025-26 Fuente: Sofascore

El mapa de calor de Mario Soriano en la temporada 2024-25 Fuente: Sofascore

De este modo, el matiz del plan de partido contra el Valladolid, observada con ángulo corto, fue acertado. Porque el madrileño ejerció de brújula en iniciación cada vez que el equipo tuvo el suficiente raciocinio como para jugar con GPS. El ‘Joker’ podía recibir una y otra vez libre para ejercer de palanca sobre la que impulsarse para superar la primera línea de presión blanquivioleta. Y jugando de cara, logró conectar varias veces con el futbolista que esperaba a espaldas de los mediocentros rivales o, directamente, al espacio entre la defensa y el portero.

Un pase clave —a Mella, en el primer ataque—, 89% de precisión en sus 70 envíos hacia un compañero y un acierto total en los 19 pases que intentó en campo propio, además de cinco de ocho balones largos precisos. Es la impoluta hoja de registro de un Mario intervino más que nunca, pues cerró el encuentro con 90 toques. Hasta ahora, la vez que más veces tocó el balón fueron 67, contra el Almería­. Y lo hizo, además, con mucha precisión.

Ganar en un lado, perderlo en otro

Con Soriano más cerca de la defensa propia, el Deportivo encontró —cuando conectó con él— la mente despejada en los primeros pases, aunque a costa de perder clarividencia en los últimos. Y es que durante todo el primer tiempo contra el Valladolid, el equipo coruñés tan solo remató una vez a portería. Fue al inicio, a pase de Soriano y disparo mordido de Mella, que desaprovechó una acción de mano a mano. Desde entonces, la nada hasta la expulsión de André, que modificó el guion y cerró cualquier atisbo de espacio entre líneas para el Dépor en general y Mario en particular.

Gran parte de la explicación a este desierto en el primer tiempo se debió a las dificultades defensivas, que acabaron desquiciando a un conjunto que prefería quitarse el balón de encima antes que arriesgar buscando la pausa en Soriano. Pero en otras ocasiones, lo que faltó fue concreción en ese último tercio. Sin Yeremay, enfocado a la banda, Stoichkov y Mulattieri estuvieron lejos de dotar de clarividencia los ataques deportivistas.

De este modo, el Deportivo lleno de dudas necesita certezas en campo propio, pero también veneno cerca del área rival. A ambas demandas puede responder Soriano. Pero Mario solo hay uno. El experimento de ubicar a Yeremay más por dentro para no perder la lucidez del canterano del Atleti en un escalón superior no ha terminado de ofrecer frutos más allá del día contra el Mirandés. Mientras, la idea de colocar en el carril central a Luismi Cruz no ha terminado tampoco de tener continuidad. Por eso, Antonio Hidalgo y sus compañeros de staff técnico tienen delante un dilema: ¿qué hacer con Mario Soriano?