Así son los fabrilistas que buscan el debut con el Dépor en el partido de Copa

Fabi conduce el balón durante un partido del Fabril en Abegondo ante el Langreo Quintana

Antonio Hidalgo no quiso concretar los nombres de los jugadores del Fabril que viajarán a Cantabria para el debut copero ante el Sámano, aunque dejó una pista clara: “Seguramente viajarán los que entrenaron ayer”. En ese grupo están Hugo Ríos, Pablo García, Iker Vidal, Fabi Urzain y Bil Nsongo, que volvieron a ejercitarse de nuevo esta mañana con el primer equipo en Abegondo. El único fabrilista ausente hoy fue el central Samu Fernández, sancionado. “La norma dice que hasta que no cumpla sanción con su equipo no puede jugar”, explicó Hidalgo, que también advirtió sobre las limitaciones reglamentarias: “Lo difícil de contar con muchos jugadores es que no puedes poner más de cuatro. Si pones cuatro te arriesgas mucho. Ahí contamos con Rubén López –jugador del primer equipo con ficha del filial– y tenemos algún jugador con molestias, así que a ver cuántos decidimos llevar de la cantera”. La Copa, en cualquier caso, se presenta como una oportunidad para varios fabrilistas que buscan su primera aparición oficial con el Dépor.

Hugo Ríos (Ordes, A Coruña, 2003). Portero titular del Fabril y uno de los valores más consolidados del filial. A sus 22 años ha disputado siete de los ocho partidos de esta temporada en Segunda Federación, en la que se ha asentado como una pieza segura bajo palos encajando solo cuatro tantos. Pertenece a la generación dorada del 2003, de la que han salido futbolistas como Álvaro Carreras, Hugo Novoa, Dani Barcia, Trilli, Jairo, Noel... Ya ha ido convocado con el primer equipo esta temporada, aprovechando la lesión de Daniel Bachmann. Sobrio y con buena lectura del juego, destaca por su colocación y por un carácter tranquilo que transmite seguridad a la defensa.

Pablo García (A Coruña, 2008). Lateral derecho juvenil que lleva años señalado como una de las mayores promesas de Abegondo. Con apenas 16 años recién cumplidos ya fue citado por Imanol Idiakez para la Final de Campeones ante el Castellón en mayo de 2024. La temporada pasada se vio frenado por lesiones en el hombro y sobre todo en el tobillo, pero el club sigue apostando fuerte por su progresión. Este curso ha alternado titularidades con Quique Teijo, participando en siete encuentros. Tiene un físico poderoso, recorrido y personalidad, condiciones que invitan al optimismo si logra continuidad. El debut con el primer equipo parece cuestión de tiempo.

Iker Vidal (Valladolid, 2004). Dueño absoluto del lateral izquierdo del Fabril desde su llegada en el verano de 2024. Nadie ha conseguido discutirle el puesto en este tiempo y su fiabilidad lo ha convertido en una pieza básica para Manuel Pablo. El pasado curso se quedó a un partido de cumplir el pleno de encuentros jugados y esta temporada ha vuelto a arrancar con ocho titularidades consecutivas. Su regularidad y consistencia son sus principales virtudes, además de una buena zurda para centrar desde posiciones profundas. Ya fue convocado con el primer equipo ante el Valladolid en Riazor y apunta a repetir en la Copa.

Iker Vidal, durante el partido del fabril en Abegondo ante el Salamanca Patricia G. Fraga

Fabi Urzain (Segovia, 2004). Futbolista ofensivo de gran movilidad y técnica destacada. Puede actuar como mediapunta o extremo y su juego combina chispa y sentido asociativo. Llegó al Fabril en 2024 procedente del UCAM Murcia y ha crecido con paso firme: 21 titularidades en 30 partidos disputados durante el pasado curso y en la presente campaña lleva pleno de encuentros en el once inicial (8). Ha firmado ya dos goles, incluido un tanto espectacular ante el Coruxo desde fuera del área. Destaca por su conducción pegada al pie, su golpeo y su lectura de los espacios. En un ataque con tanta competencia como el del Dépor, el partido de Copa puede ser una oportunidad única para probar a Fabi.

Bil Nsongo (Yaoundé, Camerún, 2004). Es el delantero del momento en Abegondo. Ocho partidos, siete goles y un impacto enorme en el juego del Fabril. Su potencia física y su capacidad para ganar duelos lo convierten en una referencia difícil de defender. Después de una primera temporada 2024-25 de adaptación en el filial, Bil se ha destapado este curso como un ariete total: corre al espacio, fija centrales y participa en el juego directo. Aunque no es un jugador especialmente técnico, saca el máximo rendimiento a sus virtudes y mejora cada semana. Y Bil no es solo gol. Sin ir más lejos, en el 0-4 ante el Astorga no marcó, pero intervino en las cuatro jugadas de gol. Además, su historia es también la de la insistencia. Tras un paso irregular y una etapa de dudas, decidió quedarse en A Coruña y hoy es una de las grandes irrupciones jóvenes del club.

En una primera ronda de Copa que servirá para dar minutos a los menos habituales, los focos también mirarán hacia ellos. Cinco nombres del Fabril que representan la cantera que empuja desde abajo y que ante el Sámano podrían dar su primer paso con el Deportivo.