Samu Fernández se queda sin el premio de la Copa

El central fue expulsado el pasado fin de semana y no podrá jugar con el primer equipo hasta cumplir sanción con el Fabril

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
28/10/2025 16:26
Samu, durante el partido entre el Fabril y el Oviedo Vetusta Foto: Quintana
Samu Fernández no podrá jugar este jueves (21.00 horas, TVG) con el primer equipo del Deportivo en Copa del Rey ante la UD Sámano. La expulsión  por doble cartón amarillo que el central juvenil sufrió el pasado sábado en el duelo entre el Fabril y el Oviedo Vetusta impide al zaguero estar disponible para Antonio Hidalgo.

La no posibilidad de alinear a Samu se basa, según fuentes consultadas, en el artículo 56.3 del Código Disciplinario RFEF. Dicho texto dispone de manera explícita que "cuando se trate de futbolistas que pudieran ser reglamentariamente alineados/as en otros equipos de la cadena del principal o en alguno de los equipos de un club patrocinador, el/la futbolista sancionado/a no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción”.

De este modo, Samu Fernández tendrá que esperar a que el Fabril dispute su próximo partido -el sábado 1 de noviembre, ante la UD Ourense- para cumplir esa sanción. Una vez el choque del filial transcurra, ya podrá estar disponible tanto para el primer equipo como para el filial.

