Las dos caras del Dépor no ocultan que el objetivo sigue a tiro

Villares y Mella (en primer plano), durante un partido en Riazor Quintana

El Deportivo alcanza el primer cuarto de Liga en una situación que mezcla inquietud y alivio. Inquietud por la dinámica reciente, con cinco jornadas seguidas sin ganar, pero alivio al comprobar que la clasificación no refleja un escenario tan negativo como transmite la sensación general. El conjunto coruñés es octavo con 17 puntos, a uno del playoff y a solo dos del ascenso directo. Aunque lejos del impulso inicial que lo llevó a liderar la categoría en septiembre, se mantiene en una zona de la tabla que le permite conservar el objetivo que marcó Antonio Hidalgo al inicio del curso: acabar entre los seis primeros.

El Deportivo empezó la temporada con un nivel alto de solidez defensiva y variedad ofensiva durante las primeras seis jornadas. En su mejor momento acumuló victorias convincentes ante Mirandés y Huesca y una autoridad poco habitual en una competición tan igualada. Sin embargo, en el último mes ha perdido parte de esa identidad. Tres empates y dos derrotas han diluido la euforia inicial y han provocado cierto desánimo en el entorno. El último empate ante el Valladolid, con un gol de Yeremay de penalti en el tiempo añadido, fue un alivio descafeinado tras un partido en el que el Dépor fue inferior en igualdad numérica y fue un mar de dudas, precipitación y caos tras la expulsión de Marcos André. El equipo coruñés sigue atascado en el juego y necesita reencontrarse con sensaciones, pero su posición clasificatoria sigue siendo razonable.

LA LUPA | Deportivo 1-1 Valladolid: Sin cabeza, sin corazón, sin juego Más información

En una Segunda División tan comprimida como la actual, el contexto general invita a la calma, al menos por ahora. El Dépor está a tiro de su objetivo marcado y, sobre todo, no se ha descolgado del grupo de cabeza. La igualdad es máxima y los márgenes, mínimos. Nadie ha conseguido despegarse y eso convierte cada jornada en una oportunidad para recuperar terreno.

Una clasificación más apretada que nunca

El Racing de Santander lidera la tabla con 22 puntos, la cifra más baja de un primer clasificado tras once jornadas desde la temporada 2017-18, cuando Osasuna y Lugo compartían el liderato con 20. Desde entonces no se veía un líder tan modesto en cuanto a puntuación. Esa igualdad se refleja también en la distancia entre las zonas nobles. Solo hay un punto entre el ascenso directo y el límite del playoff, el margen más pequeño en los últimos años. Algo similar ocurrió el curso pasado y en la citada 2017-18, cuando cuatro equipos perseguían a los líderes a apenas una unidad.

Esa compresión favorece a los equipos que atraviesan baches de resultados, como el Deportivo, porque el terreno perdido se puede recuperar con una racha corta. Lo demuestra el ejemplo reciente del Sporting, que hace tres jornadas estaba a un punto del descenso. El relevo en el banquillo —Borja Jiménez por Asier Garitano— cambió la tendencia y tres victorias seguidas lo han catapultado a posiciones de playoff. El Dépor parte de un punto mejor que aquel Sporting, de modo que tiene margen para una reacción.

Eddahchouri se lamenta y Mario Soriano aplaude durante el Dépor-Burgos Quintana

El análisis histórico refuerza esa sensación. En las últimas temporadas, la diferencia entre el segundo clasificado —que marca el ascenso directo— y el sexto —último puesto de playoff— fue mayor: tres puntos en 2023-24, cuatro en 2022-23, 2021-22 y 2020-21, y hasta seis en 2018-19. En comparación, la actual es una de las Ligas más comprimidas de la última década. Y no hay ningún equipo que, a nivel de juego, haya demostrado una superioridad clara. Incluso el Racing de Santander, actual líder y club con una plantilla amplia y de gran nivel, atravesó ya un pequeño bache.

Precedentes que invitan a la calma

Los datos de campañas anteriores apuntan a que, pese a su mala racha, el Dépor sigue bien colocado. La temporada pasada, el Racing era líder con 26 puntos, cuatro más que ahora, y acabó cayendo hasta el playoff. En cambio, ascendieron de forma directa dos conjuntos que estaban en posiciones similares o peores que las actuales del Deportivo: el Levante, sexto con 18 puntos, y el Elche, undécimo con 15. Ambos remontaron a lo largo del curso.

El contraste con el propio Deportivo de hace un año también es revelador. A estas alturas, el equipo coruñés marcaba el descenso con diez puntos. Esa situación derivó en la destitución de Imanol Idiakez tras la jornada 12. Pese a aquel comienzo tan complicado, el conjunto logró reaccionar y acercarse incluso a la zona alta. Esta vez, parte de un escenario mucho más favorable.

Intensidad, actitud y algo más Más información

No es sencillo explicar el bajón reciente del Dépor, que se ha caído en varios aspectos del juego diferentes. No obstante, el conjunto blanquiazul conserva un volumen de talento que le permite competir en casi todos los partidos, incluso en los que se ve superado. Solo ha perdido dos encuentros en once jornadas, algo que matiza la preocupación, aunque obviamente no la elimina.

Antonio Hidalgo ya había advertido que habría que “sufrir muchísimo” en este campeonato. Precisamente el día en el que verbalizó el objetivo de “estar entre los seis primeros”, tras la victoria en la jornada inaugural ante el Granada, el técnico de Granollers apuntilló lo siguiente: “Hay que saber que vamos a sufrir muchísimo y tenemos que ser conscientes de la dificultad”. Su frase refleja el tópico de que la Segunda no concede tregua. Y en lo que va de temporada se puede decir que el tópico es más cierto que nunca. El Deportivo atraviesa uno de esos periodos de sufrimiento, pero aun así mantiene un punto de partida sólido para recomponerse, al menos en lo referente al plano clasificatorio.

La distancia más corta entre ascenso y descenso

La compresión de la tabla no se limita a la pelea por el ascenso. También en la parte inferior la distancia es inusualmente corta. Entre el segundo clasificado —que marca el ascenso directo— y el decimonoveno —que marca el descenso— hay solo ocho puntos, la menor diferencia a estas alturas desde que se instauró el playoff en la temporada 2010-11. La distancia nunca había sido tan reducida en las quince campañas anteriores a la actual, salvo por la 2013-14, que también contaba con ocho puntos de diferencia entre ascenso y descenso tras la undécima jornada.

Desde la 2011-12, esa distancia ha oscilado entre 9 y 14 puntos tras la jornada 11. La media en las quince últimas campañas es de 10,9 puntos. La igualdad actual implica dos lecturas. Por un lado, cualquier equipo tiene la oportunidad de dar un gran salto en la tabla si es capaz de encadenar varios resultados positivos. Pero por otro, la igualdad y la competitividad en la categoría indican que enlazar victorias no es tan sencillo como en otras temporadas.

La Segunda División se ha convertido en una competición sin jerarquías, donde el ascenso y el descenso caben en el mismo plano de ocho puntos. En ese contexto, el Deportivo no está tan lejos de su objetivo. La racha negativa ha nublado el panorama, pero el contexto general dibuja una realidad más estable. El primer cuarto de Liga deja un aviso claro al Dépor a pesar de su inercia negativa: nadie se ha escapado, nadie se ha hundido. Y eso, en una categoría como esta, significa que todo sigue abierto.