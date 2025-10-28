La maldición de la portería de Pabellón se mantiene viva

Eddahchouri se lamenta tras una acción en Riazor Quintana

El estadio de Riazor actual dista del original. Son varios los elementos que han ido cambiando, como la grada de Pabellón. Durante varios años, cuando los jugadores del Deportivo atacaban hacia esa portería, no veían más que vacío. Y ahí nació una tradición, seguida de una maldición que parece trascender hasta día de hoy.

Por aquel entonces, cuando el lado de Pabellón no era más que una zona desangelada, el sorteo previo al encuentro que dictamina qué equipo juega en cada mitad del campo, se convirtió en un as bajo la manga para el Deportivo. Siempre que el conjunto blanquiazul se ganaba la potestad de escoger hacia qué lado atacar, no había duda posible: elegía atacar en la primera mitad hacia Pabellón, donde no había grada para, en la segunda, hacer lo propio hacia Marathón.

Fue una tradición que todavía cobró más fuerza el 14 de mayo de 1994. El conjunto herculino perdió el sorteo inicial en favor del Valencia. El cuadro che, conocedor de la desventaja que suponía para el Dépor la portería de Pabellón, eligió con conciencia. Así fue que la escuadra dirigida por Arsenio Iglesias atacó en el segundo acto hacia Pabellón. En aquella portería ocurrió aquella acción que ningún deportivista olvida a día de hoy: el penalti de Djukic.

Nunca se sabrá lo que hubiese pasado si el Deportivo hubiese ganado aquel sorteo y esa pena máxima se hubiese tirado en la meta de Marathón. Lo que sí se puede confirmar es que aquel día dio continuidad a una maldición que está viviendo en sus propias carnes la actual plantilla blanquiazul.

Los últimos partidos vividos en Riazor no hacen más que avalar que algo pasa con la portería de Pabellón. En la temporada pasada, el Deportivo disputó 21 partidos bajo el calor de su afición. Hasta en 18 de ellos inició buscando el gol en el arco ubicado en Pabellón, a veces por vencer el sorteo y tener la posibilidad de escoger el campo; otras, por pura casualidad en la elección del rival o incluso por las condiciones meteorológicas. 18 primeras mitades en las que los blanquiazules buscaron el gol ante los aficionados de Pabellón con un resultado que desvela la barrera mental que supone dar la espalda a Marathón: seis goles en 810 minutos. O lo que es lo mismo, seis tantos celebrados en Pabellón en 18 partidos (media de 0,33).

El dato se vuelve más abrumador cuando se tienen en cuenta las dianas logradas en el otro extremo de verde. El Deportivo ha atacado en el primer acto hacia la Torre de Marathón solo tres veces en el curso anterior, en las que logró cuatro goles (media de 1,33).

Es una tendencia que, por lo pronto, no ha tenido variación en el arranque del ejercicio 2025-26. Pasada la jornada 11, el equipo coruñés ha jugado cinco encuentros en Riazor. Cuatro los ha iniciado atacando hacia Pabellón y ninguno de ellos le ha valido para romper esa barrera mental. Los aficionados sentados en esa grada apenas han visto de cerca un gol en lo que va de temporada. Sí lo hicieron los de Marathón: seis en total.

Goles del dépor en riazor en los cursos 2024-25 y 2025-26 - PABELLÓN MARATHÓN 1. Oviedo - - 2. R. Ferrol - X 3. Burgos - - 4. Málaga - - 5. Eldense X - 6. R. Santander* X - 7. Eibar - X 8. Sporting Gijón - X 9. Zaragoza* - X 10. Castellón XXX XX 11. Mirandés - - 12. Levante - X 13. Almería* - XXX 14. Huesca - - 15. Córdoba - X 16. Cartagena - XX 17. Cádiz - X 18. Tenerife - - 19. Albacete XX XXX 20. Granada - XX 21. Elche - - 22. Burgos - - 23. Sporting Gijón - X 24. Huesca* X XXX 25. Almería - X 26. Valladolid - X *El Dépor atacó hacia Marathón en la primera parte

Primeras partes

Con el propósito de encontrar una explicación lógica que se aleje de cualquier misticismo, aparece el rendimiento del equipo en las primeras partes, sobre todo en los últimos duelos. El precedente más cercano es el choque frente al Valladolid. El Dépor estuvo lejos de ofrecer su mejor versión, sobre todo en los primeros 45 minutos. El cuadro herculino se quedó sin soluciones ante la presión del Pucela y la asfixia en la salida de balón fue evidente. Tampoco funcionó el arma del juego directo.

Contra el Almería, en la octava fecha liguera, la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo no entró mal en el partido, pero el conjunto que golpeó primero fue el almeriense. Con el gol en contra, el Dépor se atascó.

26 jornadas ha jugado el cuadro coruñés en Riazor entre la temporada 2024-25 y la presente. De ese total, en 22 han iniciado con la portería de Pabellón como objetivo y han celebrado seis goles (media de 0,27). Cuatro partidos que arrancaron atacando hacia Marathón le han bastado para marcar más, siete dianas (media de 1,75).

La excepción que confirma la norma

El partido que revela el idilio entre el Deportivo y la portería ubicada en Marathón se dio en la sexta jornada, contra el Huesca. La escuadra coruñesa, a diferencia de lo que suele ocurrir de forma habitual, atacó hacia la Torre de Marathón en el primer acto. Para sorpresa de nadie, allí se celebraron hasta tres goles: el primero en propia meta de Carrillo desató en el minuto 8 el júbilo en los aficionados allí ubicados, ya acostumbrados a festejar las dianas de su equipo. El segundo y el tercero fueron obra de David Mella.

Fue la única vez en lo que va de temporada que el Dépor inició un encuentro dando la espalda a Pabellón. Y fue la excepción que confirmó lo que ya parece ser una norma: la efectividad de los jugadores en la meta de Marathón es mucho mayor que en Pabellón.

Segundos actos

Dicen que las segundas partes nunca son buenas. Pero el equipo blanquiazul rompe todo el significado de esa máxima siempre y cuando, tras el descanso, las mallas de la portería de Marathón sean el objetivo.

Sin embargo, las pocas veces que han tenido que atacar en el segundo acto hacia la afición ubicada en Pabellón —cuatro en los 26 partidos que se han disputado en Riazor entre la campaña pasada y la actual— son las encargadas de revelar la barrera emocional: dos goles en cuatro partidos.

Los datos tiran abajo cualquier explicación racional y todo parece inclinarse más hacia un aspecto psicológico. No importa que sea en la primera mitad o en la segunda. Que los futbolistas del Deportivo se sienten más cómodos teniendo la portería de Marathón entre ceja y ceja es un hecho avalado.

Por delante, quedan todavía más de 30 jornadas para que los Mella, Yeremay, Eddahchouri y compañía remedien el sufrimiento de los aficionados que se sientan en las butacas de Pabellón y les permitan ver más goles a una distancia prudente.