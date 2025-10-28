'Impacto Dé', el proyecto con el que el Deportivo y su Fundación buscan trascender en la sociedad

La presentación de la Fundación RC Deportivo L.D.

La Fundación RC Deportivo presentó en la mañana de este martes su Plan Director 'Impacto Dé', en conjunto con la Fundación LaLiga. A través de este proyecto, la entidad coruñesa busca ser un impulsor para que el deporte se consolide como una herramienta de cambio social para modificar vidas y caminar hacia un mundo más justo, sostenible y compartido.

El acto se desarrolló en el Espacio Avenida de ABANCA en A Coruña y contó con la presencia e intervenciones del consejero delegado del club, Massimo Benassi; el director territorial de ABANCA en A Coruña, Óscar Salgado; el responsable de proyectos del RC Deportivo Fundación, Carlos García; y la terapeuta ocupacional de la Fundación, Lucía Otero. También estuvo presente Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga.

Óscar Salgado fue el encargado de abrir el evento. "Desde ABANCA y la Fundación RC Deportivo entendemos que nuestra responsabilidad va más allá de lo económico o de lo deportivo, y tenemos que usar nuestra capacidad de influencia para construir un entorno más justo y más sostenible", afirmó.

Por su parte, Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo, intervino en el evento para hablar de cuál es la función y los objetivos del club coruñés en esta nueva iniciativa. "'Impacto Dé' simboliza mucho más que un proyecto o una estrategia. Representa el espíritu por el que la Fundación del Dépor afronta este momento. La voluntad de seguir siendo un motor de transformación. Un espacio de encuentro y una herramienta de esperanza para muchas personas. Desde su creación, la Fundación trabaja con los valores que definen al Deportivo desde hace más de un siglo. Somos un club con historia, pero sobre todo, con un propósito. Porque en el Deportivo creemos que el fútbol tiene la capacidad de cambiar vidas, de unir generaciones y de construir comunidad", explicó.

"El Deportivo no solo representa a una afición, sino también representa a una ciudad, a una provincia y a una forma de entender la vida. 'Impacto Dé' nace para fortalecer ese vínculo, para hacer que todo lo que hacemos en los campos, en los colegios o en los hospitales tenga un impacto real y duradero. Nuestra misión no se limita a ganar partidos, sino a dejar huella. A enseñar a los niños y niñas que aprenden a través del deporte y a acompañar a quien más lo necesita. Porque el Deportivo no solo pertenece a quien lo sigue desde la grada, sino a todos los que creen que la fuerza del deporte puede cambiar las cosas", finalizó.

El Plan Director, a fondo

A continuación Carlos García y Lucía Otero explicaron a fondo el Plan Director. "Hoy es un día que marca un nuevo punto de partida en nuestro camino compartido hacia un mundo más justo, sostenible y compartido con nuestra gente. Una mirada amplia, que nos invita a entender que los grandes cambios del mundo se transforman desde casa. Cómo nos relacionamos, cómo vivimos, cómo trabajamos, también nos afectan aquí. Las metas globales solo tienen verdadero sentido cuando se traducen en acciones locales, tangibles y reales. Esto es lo que inspira el plan que presentamos. Desde su origen la Fundación tiene el propósito de utilizar el fútbol como motor de transformación social, el deporte cuando se vive en valores tiene capacidad de unir, inspirar y generar oportunidades donde más se necesita", explicó Carlos García.

"Convertir esa pasión en un impacto social es el camino que queremos seguir recorriendo con el Plan Director. Nace con la vocación de no ser solo un documento, sino una hoja de ruta viva. Un compromiso con las personas, con el territorio y con los valores que nos identifican como club y como sociedad. El deporte no solo se juega en el campo, se juega en la vida, en cada gesto, cada proyecto y cada paso hacia una sociedad mejor. El objetivo es reforzar el papel de la Fundación como agente de cambio, una sociedad coruñesa y gallega más inclusiva, sostenible y llena de oportunidades", continuó.

Por su parte, Lucía Otero desglosó los cinco ejes estratégicos, llamados objetivos, que contemplan en este nuevo plan y que son:

Mejorar la eficiencia del desempeño social de la organización (gestión completa desde su inicio, evaluación, medición, comunicación y reporte de resultados). Mejorar la toma de decisiones del órgano rector/dirección con sentido estratégico. Trasladar a terceros (Stakeholders) más relevantes un mensaje de rigor y diligencia debida. Cumplir las expectativas de los Stakeholders. Obtener datos sobre el impacto social de la Fundación y del RC Deportivo.

Según explicaron, gracias a una encuesta, averiguaron que, a pesar de que un 50% de los encuestados consideraban que los objetivos de la Fundación estaban muy alineados con la sociedad actual, pero que un gran porcentaje consideraba que su impacto social dentro de A Coruña y Galicia no era suficiente.

A través de este análisis, elaboraron nueve líneas de trabajo que son las que están recogidas en el Plan Director: inclusión, formación y educación, medioambiente, fomento de los valores del deporte, voluntariado, salud mental, ética y transparencia, proyectos internacionales y alianzas.

De esta forma, las que ya están empezando a realizar y que continuarán a futuro son: visibilizar el trabajo de la Fundación del RC Deportivo, análisis y medición del impacto social de las acciones, acercamientos a públicos más diversos dentro y fuera del territorio coruñés, atención a la salud y diversidad y refuerzo de los proyectos medioambientales.

"Estos nueve ejes representan una hoja de ruta clave. No son solo cambios de trabajo, sino una declaración de intenciones. Un compromiso con el futuro, una Fundación más abierta, conectada con su entorno y consciente del papel que puede desempeñar en la transformación de la sociedad. El deporte puede y debe ser una herramienta de cambio social. El deporte puede cambiar vidas y el Deportivo quiere ser parte de ese cambio", afirmó Carlos García para finalizar su intervención.