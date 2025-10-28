Kevin Sánchez, durante una acción del partido Cartagena

Fin de semana gris para los cedidos del Deportivo. Ninguno de los blanquiazules a préstamo logró la victoria con sus respectivos equipos. El partido más destacado se vivió en el Grupo 1 de Primera RFEF, en el que el Racing de Ferrol se enfrentaba al Celta Fortuna en Barreiro. Segundo contra tercero y una oportunidad de oro para acercarse a un Tenerife que, aunque seguiría siendo líder, había perdido en casa del Barakaldo. Por otro lado, en Segunda División hubo duelo de recién ascendidos. La Cultural Leonesa de Luis Chacón se enfrentaba al Ceuta, pero el gol de un exdeportivista decantó la balanza hacia el lado ceutí.

Luis Chacón (Cultural Leonesa): el conjunto leonés cayó ante el equipo revelación de esta temporada en Segunda División. El exdeportivista Rubén Díez anotó en el minuto trece desde el punto de penalti el único gol del partido que sirvió para llevarse los tres puntos del Reino de León. Luis Chacón fue titular y hasta su cambio en el minuto 82 tuvo varias ocasiones para empatar el encuentro. Las más destacadas fueron un disparo que se estrelló en el larguero y un remate que atrapó Guillermo Vallejo. Con esta victoria, el Ceuta logró su octavo partido consecutivo sin conocer la derrota.

Bouldini (Granada): el delantero marroquí continúa recuperándose del esguince que sufre en el tobillo derecho. El equipo granadino volvió a empatar a cero por tercera semana consecutiva, esta vez ante el Cádiz.

Petxarroman (Andorra): el Andorra cayó duramente en La Rosaleda (4-1), a pesar de que el Málaga jugó con uno menos desde el minuto 49, cuando todavía iban 1-0 en el marcador. Petxarroman volvió a ver el partido desde el banquillo y al igual que la jornada pasada ante el Granada no disfrutó de ningún minuto.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol): Racing de Ferrol y Celta Fortuna midieron fuerzas este sábado en Barreiro. Jairo Noriega jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo ante los celestes (2-1) y dio dos asistencias a Álvaro Giménez, pero ambos tantos fueron anulados por fuera de juego.

Martín Ochoa (Arenteiro): parece que el delantero riojano ya se ha terminado de asentar en el once del Arenteiro. Martín Ochoa fue titular por cuarta semana consecutiva en el empate ante el Pontevedra (0-0) y, al igual que el fin de semana pasado, jugó un gran partido y volvió a ser el mejor de su equipo.

Adrián Guerrero (Ourense CF): el cuadro ourensano continúa una jornada más sin saber lo que es ganar esta temporada. Adrián Guerrero salió de inicio en el empate ante el Cacereño (0-0) y casi provoca un penalti, pero tras acudir al VAR el colegiado decidió que el empujón que le dieron por detrás no era suficiente. De esta forma, continúan últimos en la tabla con cinco puntos.

Kevin Sánchez y Diego Gómez (Cartagena): tras la derrota del Europa, el Cartagena tenía la oportunidad de terminar la jornada liderando en solitario el Grupo 2 de Primera RFEF. No es habitual, pero ni Kevin Sánchez ni Diego Gómez fueron titulares en el duelo ante el Marbella (0-0). A los deportivistas les tocó empezar el partido en el banquillo y ambos, junto a Chiki, fueron los primeros cambios del encuentro. Entraron al terreno de juego en el minuto 64 para tratar de llevarse la victoria. De hecho el colegiado le anuló un gol a Chiki en el 89 por fuera de juego, pero finalmente el partido terminó sin goles.