Bebeto, junto a un mural dedicado a él @bebeto7

La morriña es algo muy gallego, pero es algo que trasciende y más cuando se trata del Deportivo y su glorioso pasado. Y ese está muy ligado a figuras como la de Bebeto, quien este martes dejó un enigmático mensaje en su perfil de Instagram. Lo hizo acompañado de una foto suya ante un mítico mural dedicado a él. Una réplica del que estuvo durante años en una de las paredes de Marathon inferior.

Un mensaje que generó ilusión en el deportivismo y que obedece a la próxima visita de Bebeto a A Coruña. Será a finales del mes de noviembre cuando regrese a la urbe herculina, con motivo de la presentación su biografía autorizada, escrita por el periodista Álex Centeno, también autor, junto a Rubén Ventureira, de la biografía de otra leyenda deportivista, Fran.

"Deportivistas, no sabéis cuánto os echo de menos ¿Qué tal está mi Coruña, bonita como siempre, no? Tengo un secreto que contaros, pero aún no puedo. Solo me dejan decir que mi corazón late como si estuviera en Riazor. Estad atentos... y recordad que hay amores que nunca se apagan", dice el astro en la publicación en la red social.

La última vez que el quinto mayor goleador de la historia del club y ganador del Pichichi en 1993 estuvo Riazor fue en agosto de 2023 junto a Mauro, con motivo del Teresa Herrera. Una fecha en la que ambos jugadores fueron homenajeados con motivo del estreno de la camiseta con los colores de la selección de Brasil.