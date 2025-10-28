Mi cuenta

El Deportivo fichará un lateral derecho... pero esperará hasta enero

El club se reforzará ante la baja prolongada de Ximo Navarro, pero no incorporará a un jugador en paro

Lucía Dávila
Lucía Dávila
28/10/2025 14:25
Antonio Hidalgo junto a Ximo Navarro durante el partido contra el Almería en el que cayó lesionado el lateral
Antonio Hidalgo junto a Ximo Navarro durante el partido contra el Almería en el que cayó lesionado el lateral
Quintana

El Deportivo ya busca un lateral derecho para sustituir a Ximo Navarro. El club deportivista estudia el mercado de fichajes para incorporar una pieza en el carril diestro de la zaga ante la mermada línea defensiva, condicionada en forma y número por la lesión del exjugador del Alavés.

Sin embargo, la entidad no se precipitará. A pesar de que dispone de la posibilidad de acudir al mercado de jugadores en paro al contar con fichas sin cubrir, la intención del Dépor es esperar a la apertura del mercado de enero para incorporar al futbolista más adecuado, con el que elevar el nivel.

Por el momento, se desconocen los plazos para el regreso de Ximo Navarro, aunque la lesión en su grupo muscular isquiotibial es grave al existir afectación en el tendón proximal. Es seguro que dicha dolencia le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses.  

