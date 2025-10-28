Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga: "Me alegraría mucho volver a ver al Dépor en la élite"

Clemente Villaverde, en el estadio de Riazor Quintana

Este martes tuvo lugar en el Espacio Avenida de ABANCA en A Coruña la presentación del Plan Director del Deportivo Fundación 'Impacto Dé', en conjunto con la Fundación LaLiga.

Tras el acto de presentación, Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga, puso en valor la implicación del club coruñés en acciones sociales. "Creo que es un trabajo muy importante, fundamental para el Deportivo y para el desarrollo de lo que es la responsabilidad social corporativa. Creo que la gente de la Fundación del Deportivo ha hecho un trabajo extraordinario. Nosotros con estas acciones, con el Fair Play Social a través de la Liga de Fútbol Profesional, lo que intentamos es devolver, en este caso a la sociedad, lo que la sociedad nos ha hecho llegar a nosotros. Creo que es fundamental el poder utilizar el fútbol como herramienta para transformar la sociedad y hacer llegar a la sociedad esos valores que el fútbol tiene y esas cosas buenas que el fútbol tiene", afirmó.

Además, fue preguntado por la importancia de que el Deportivo haya vuelto al fútbol profesional para llevar a cabo estas acciones sociales: "Obviamente lo deportivo siempre marca, pero yo creo que las fundaciones de los clubes en este caso han entendido que el mensaje es diferente. Es decir, ellos han entendido que lo que tienen que hacer es un proyecto que desarrolle toda esa parte de sostenibilidad social y que va a colaborar en lo que es el desarrollo del club mucho más allá del aspecto meramente deportivo. Al final es un tema que también puedes trasladar a monetizar a través de los impactos y realmente vas a poder valorar en última instancia por cada euro que tú estás haciendo a este nivel cuánto opciones de retorno. Creo que es un aspecto muy importante para los clubes el poder tener dentro de ellos este desarrollo social y de devolver a la sociedad, en este caso a A Coruña, todo lo que el deportivismo de alguna manera da al club".

El Dépor quizás sea de los equipos más importantes en España en cuanto al tema del desarrollo social Clemente Villaverde

"Nosotros ya venimos trabajando con ellos desde hace ya un periodo de tiempo. Esto no es fruto del trabajo de un día o de dos días, este es el fruto del trabajo de un seguimiento, de creer en lo que se hace. Y obviamente con el Deportivo y con la gente de la fundación hemos encontrado un arma muy importante para poder trabajar y desarrollar el proyecto. Desde el minuto uno se implicaron en este proyecto, lo han creído, empezaron también con la Liga Genuine en su día. En ese sentido, el Dépor quizás sea de los equipos más importantes en España en cuanto al tema del desarrollo social. Los impactos que va a tener el Deportivo en lo social y después de este trabajo, van a ayudar también seguramente en lo deportivo", aseguró.

Por último, también desveló si le gustaría el regreso del equipo coruñés a Primera División. "El Deportivo tiene una historia muy importante dentro del fútbol español y obviamente el poder contar con él en el fútbol profesional es importante. Estos años que no ha estado se le ha echado de menos en el fútbol profesional y esperemos que sea un compañero ya habitual dentro del fútbol profesional español. Y obviamente yo con el conocimiento que tengo de la gente de aquí, la cercanía, pues sí me alegraría mucho en su día volver a ver al deporte en la élite con todos los equipos que siempre ha estado y donde su historia y su capacidad dicen que tiene que estar", terminó.