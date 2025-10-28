Cinco partidos sin conocer la victoria justo un año después

Yeremay, durante la derrota ante el Racing (1-2) que provocó la destitución de Imanol Idiakez QUINTANA

El otoño solo trae disgustos al Deportivo desde su retorno a la categoría de plata. Con el empate ante el Valladolid, son dos meses de octubre consecutivos en los que los blanquiazules no han conseguido ganar un partido. Ambos meses coinciden con las dos peores rachas de esta nueva era en la Segunda División. Tres empates y dos derrotas, multiplicadas por dos.

La primera de ellas le costó el cargo a Imanol Idiakez, en una destitución que se produjo justamente hace un año. El Deportivo empató consecutivamente ante el Málaga (0-0, el 6 de octubre de 2024), en Elche (0-0) y en Riazor frente al Eldense (1-1), antes de sufrir dos derrotas consecutivas, ante el Levante (2-1) y en casa contra el Racing de Santander (1-2). Después de sumar tres puntos de quince posibles, el Deportivo ocupaba posiciones de descenso —vigésimo con solo 10 puntos—, lo que precipitó el despido del técnico vasco, que se hizo efectivo pocas horas después de la derrota frente al equipo cántabro, en la mañana del 28 de octubre de 2024. Hace hoy exactamente un año. El Deportivo puso fin a aquella nefasta racha una semana después, ya con Óscar Gilsanz en el banquillo y en el estadio Cartagonova contra el Cartagena (1-5). Aquella victoria se produjo ya en el mes de noviembre, el día 2.

La peor serie del último lustro son siete encuentros sin ganar en el curso 2020-21

La segunda racha —todavía en curso hasta que en Zaragoza no se dicte lo contrario— comenzó con el empate en Eibar (1-1) el 27 de septiembre y siguió con los cuatro encuentros del mes de octubre: frente al Almería en Riazor (1-1), en La Rosaleda (3-0), en el Nuevo Sardinero (2-1) y en casa contra el Valladolid (1-1). El buen comienzo de campeonato que contrasta con esta serie negativa mantiene al Deportivo esta vez en la octava plaza con 17 puntos, siete más que hace doce meses y con seis de ventaja sobre la zona de descenso.

Cinco empates y cuatro derrotas es el balance del Deportivo en los meses de octubre de 2024 y 2025. O lo que es lo mismo, cinco puntos de 27 posibles. Y prácticamente en las mismas jornadas, ya que el pasado curso se produjo de la jornada 8 a la 12 y en el presente de la 7 a la 11.

Seis partidos en 2023

De todos modos, estas dos series de resultados negativos no son las peores de los últimos años. El Deportivo que acabó logrando el ascenso a Segunda en el curso 2023-24 comenzó tan rematadamente mal que llegó a enlazar seis encuentros sin ganar, entre las victorias en Lugo (0-3) en la jornada 2 y Sabadell (0-1) en la 9.

Entre medias, los blanquiazules empataron como locales ante el Teruel (0-0), en campo del Unionistas (1-1) y en Riazor ante el Cornellà (1-1), cayeron en Fuenlabrada (2-1) y en casa frente al Celta Fortuna (0-1) y sumaron un punto en El Toralín contra la Ponferradina (1-1).

En el último lustro, la peor racha se produjo en la campaña 2020-21, en Segunda B. El Deportivo enlazó siete partidos sin ganar, entre los triunfos sobre Racing de Ferrol y Guijuelo, ambas por 1-0. Los blanquiazules acumularon tres empates (Pontevedra, Salamanca y Unionistas) y cuatro derrotas (Celta B, Zamora, Compostela y Coruxo).