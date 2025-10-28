Cinco fabrilistas apuntan a la Copa del Rey

Bil Nsongo celebra su tanto contra el Burgos Promesas Pedro Puig

El Deportivo continuó en la mañana de este martes su particular semana de trabajo, con la Copa del Rey en el horizonte este jueves (21.00 horas, TVG) contra la UD Sámano y el partido de Zaragoza el domingo. En la segunda sesión del microciclo fueron seis los fabrilistas reclamados por Antonio Hidalgo para el primer equipo.

De esta media docena de jóvenes del filial, cinco apuntan a tener opciones de emprender el viaje por la Autovía del Cantábrico y, así, entrar en la lista para el encuentro ante el Sámano. Son los casos de Hugo Ríos, Pablo García, Fabi, Iker Vidal y Bil Nsongo. Da la casualidad de que ninguno de ellos se ha estrenado en partido oficial con el primer equipo blanquiazul.

En el caso de Hugo Ríos, el ordense está actuando como tercer portero del equipo ante la baja de Bachmann. Mientras, Iker Vidal puede suplir el hueco que en el lateral izquierdo deja Sergio Escudero. En la derecha sucede lo mismo con Ximo Navarro y Pablo García, un canterano que ya el pasado curso completó toda la pretemporada con el primer equipo a buen nivel cuando era solo juvenil de primer año.

Por su parte, Fabi está destacando en la segunda línea del ataque fabrilista y Bil ha roto como ariete goleador a las órdenes de Manuel Pablo. El camerunés acumula siete goles en ocho encuentros en el Grupo 1 de Segunda Federación, en el que curiosamente compite el Sámano.

Cabe recordar que Hidalgo deberá alinear al menos a siete futbolistas del primer equipo para cumplir con la normativa. De hecho, lo habitual suele ser que, como mínimo, los equipos empleen a ocho para cubrirse de una eventual expulsión que provoque una alineación indebida.

El sexto representante de la cantera presente en el entrenamiento fue Samu Fernández, aunque el naronés no podrá participar en el duelo de Copa ante el equipo de Segunda Federación al estar pendiente de cumplir una sanción con el Fabril.

Así, el miércoles el Deportivo realizará su último entrenamiento en tierras coruñesas antes de emprender el viaje por la tarde hacia Bilbao, donde el equipo blanquiazul se instalará en una ‘miniconcentración’ diseñada teniendo en cuenta la proximidad en cuanto a días y geografía entre el choque copero en Castro Urdiales (Cantabria) y el partido de liga contra en Zaragoza, previsto para el domingo a las 21.00 horas.