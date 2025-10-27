Stoichkov: "Tenemos que ser conscientes de que con esta intensidad no podemos competir"

Stoichkov en el partido ante el Valladolid Quintana

Stoichkov, que afrontó su primera titularidad con la elástica blanquiazul, reconoció que el Deportivo no fue capaz de igualar la intensidad del Valladolid. Un pensamiento en el que coincidió Germán Parreño.

Titularidad y partido cruzado: “Mi primera titularidad me hubiera gustado que fuera con victoria. Es un punto más en esta categoría y cada punto es importante. Tenemos que ser conscientes de que con esta intensidad no podemos competir si queremos hacer cosas grandes. Tenemos que mirarnos el ombligo, mejorar y ser autocríticos”.

Falta de intensidad: “En casa con nuestra gente, han seguido animando como siempre. Nos ha faltado intensidad a todos, tenemos que darnos cuenta de que para sumar en esta categoría tenemos que dar mucho más. Estamos pasando por una mala racha, parece que hasta los rebotes les caen a ellos. Hay que seguir mejorando de cara a los próximos partidos”.

Ni con uno más: “Tenemos que leer mejor esas situaciones, tenemos que atacar mucho más con un jugador más. Nos han faltado centros laterales porque hasta el penalti viene así. No hemos sabido leerlo. Es un punto que cuenta, hay que seguir creciendo, entrenando y mejorando”.

Titularidad: “Yo intento dar lo mejor de mí, hay una cosa que no se me puede reprochar, que es el trabajo. Yo intento trabajar y el míster decide. No estoy teniendo esa continuidad que quiero, pero somos una plantilla muy grande con buenos jugadores. Voy a seguir peleando y dando lo máximo de mi. Decide el míster y yo estoy aquí para lo que él decida”.

Quinto partido sin ganar: “Son rachas. Llevamos cinco partidos sin ganar pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que dar mucho más para ganar partidos. En la racha buena parecía que íbamos a ganar la liga. Todos van a tener malas rachas, hay que darle la vuelta a la situación”.

Palabra de Parreño

Fallos del equipo: “Ha habido dos partidos. En la primera nos ha costado meternos, no hemos sido capaces de igualarlos en intensidad ni hemos leído bien los momentos del partido. En la segunda hemos salido apretando y hemos buscado por todas las maneras acercarnos. En una de las ocasiones se genera el penalti y sacamos un punto, creo que merecido. La lectura del partido es que tenemos que dar el 100% para ser competitivos”.

Falta de intensidad: “El reflejo es el partido mismo. Hay que dar el 100% en cada momento. Con menos no llega, ni a nosotros ni a nadie. El Valladolid ha tenido más intensidad y nos ha costado igualarla. En la segunda parte, con intensidad y compitiendo hemos conseguido sacar un punto”.

Vestuario: “Hidalgo ha sido transparente en el descanso y es que con menos del 100% no nos da. Se ha visto. Tenemos que, como mínimo, igualar al rival en duelos, en intensidad, en rigor defensivo y ofensivo. En la segunda parte lo hemos hecho. Hay que seguir y estar metidos al 100% para optar a cosas bonitas”.

Apretar arriba: “Al principio de la primera mitad hemos tenido transiciones peligrosas. Al final es ceñirnos a un plan. Más que ir a apretar arriba o no, es ir todos juntos, ser un bloque y ser intensos. Se puede ser intenso yendo arriba o estando abajo. Tenemos que dar el 100% todos y cada uno”.

Copa del Rey y Zaragoza: “Es una semana intensa y de mucho trabajo que empieza ya. Trabajando desde ahora en la Copa que nos ilusiona y en el partido de Zaragoza, tenemos plantilla más que de sobra para duchar y afrontar cada partido”.

Miguel Loureiro: “A Miguel lo vi en el momento y tenía una brecha, tres o cuatro grapas. Pero a él da igual, él va a seguir como si le ponen 20 grapas. No me preocupa”.

Cambios en defensa: “Naturalidad. Los que tengo delante son muy buenos y si los cambian, los que entran son igual de buenos. Son características distintas y jugadores distintos que dan cosas diferentes, pero ya nos conocemos, sabemos cuáles son sus virtudes y de qué pie cojea cada uno, con naturalidad”.