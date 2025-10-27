Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Mini concentración del Dépor en una semana de dos partidos

El equipo, que juega el jueves en Castro Urdiales (Copa) y el domingo en Zaragoza (Liga), entrenará en Lezama y Miranda de Ebro

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
27/10/2025 18:18
Mella y Loureiro, durante un entrenamiento con el Dépor este curso
Mella y Loureiro, durante un entrenamiento con el Dépor este curso
EC

El Deportivo se encuentra en un momento complicado, después de sumar cinco jornadas sin ganar y de haber caído a puestos fuera de playoff, tras el empate del pasado domingo ante el Valladolid (1-1) el pasado domingo. Pero la competición no se detiene y esta semana de dos partidos (Copa y Liga) el plantel blanquiazul tendrá que realizar una mini concentración ante la imposibilidad de regresar a A Coruña en el ínterin entre los dos encuentros, debido a la distancia de kilómetros con respecto a la capital herculina.

Una oportunidad, por otra parte, de hacer piña entre el staff y los jugadores, después de unas semanas en las que el equipo ha ido a menos, sumando en los últimos cinco compromisos tres empates y dos derrotas. Este lunes y hasta el miércoles, incluido, la escuadra se ejercitará en el Dépor Training Center en horario matinal. El jueves se medirá en la primera ronda de la Copa del Rey a la UD Sámano a las 21 horas en el Estadio Riomar en Castro Urdiales. Desde allí, la expedición viajará a Bilbao y entrenará el viernes a partir de las 11 horas en Lezama. Al día siguiente, el sábado, establecerá su centro de operaciones en los campos de entrenamiento del Mirandés, en una sesión matinal y desde allí viajará a Zaragoza. En la capital maña el equipo pernoctará para el día siguiente disputar a las 21 horas el encuentro liguero en el Ibercaja Estadio. 

Te puede interesar

Samuele Mulattieri gesticula durante el encuentro del pasado domingo entre Deportivo y Valladolid en el estadio de Riazor

Intensidad, actitud y algo más
Lois Novo
Almudena Quereda recibe las últimas indicaciones de su entrenador antes de la prueba

La coruñesa Almudena Quereda entra en el libro Guinness de los récords
Sergio Baltar
Matucha, a la izquierda, abuela de Charlie Patiño

Matucha, una orgullosa ‘granny’
Zeltia Regueiro
Mario Soriano conduce el balón ante Juric en el Deportivo-Valladolid

LA LUPA | Deportivo 1-1 Valladolid: Sin cabeza, sin corazón, sin juego
Xurxo Gómez