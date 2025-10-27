Mella y Loureiro, durante un entrenamiento con el Dépor este curso EC

El Deportivo se encuentra en un momento complicado, después de sumar cinco jornadas sin ganar y de haber caído a puestos fuera de playoff, tras el empate del pasado domingo ante el Valladolid (1-1) el pasado domingo. Pero la competición no se detiene y esta semana de dos partidos (Copa y Liga) el plantel blanquiazul tendrá que realizar una mini concentración ante la imposibilidad de regresar a A Coruña en el ínterin entre los dos encuentros, debido a la distancia de kilómetros con respecto a la capital herculina.

Una oportunidad, por otra parte, de hacer piña entre el staff y los jugadores, después de unas semanas en las que el equipo ha ido a menos, sumando en los últimos cinco compromisos tres empates y dos derrotas. Este lunes y hasta el miércoles, incluido, la escuadra se ejercitará en el Dépor Training Center en horario matinal. El jueves se medirá en la primera ronda de la Copa del Rey a la UD Sámano a las 21 horas en el Estadio Riomar en Castro Urdiales. Desde allí, la expedición viajará a Bilbao y entrenará el viernes a partir de las 11 horas en Lezama. Al día siguiente, el sábado, establecerá su centro de operaciones en los campos de entrenamiento del Mirandés, en una sesión matinal y desde allí viajará a Zaragoza. En la capital maña el equipo pernoctará para el día siguiente disputar a las 21 horas el encuentro liguero en el Ibercaja Estadio.