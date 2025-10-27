Mi cuenta

Matucha, una orgullosa ‘granny’

La abuela paterna de Charlie Patiño acudió este domingo a Riazor. Se quedó con las ganas de ver a su nieto, sin minutos ante el Valladolid

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
27/10/2025 20:48
Matucha, a la izquierda, abuela de Charlie Patiño
Matucha, a la izquierda, abuela de Charlie Patiño
Patricia G. Fraga

“No sé qué le pasa a este entrenador con Patiño, no lo entiendo, hoy (por el domingo) vino a verlo jugar su abuela y ni un minuto le dio”, comentaba una aficionada blanquiazul a la salida del partido entre el Deportivo y el Valladolid en Riazor (1-1) a los micrófonos de DXT Campeón, en las entrevistas que realiza la periodista Lucía Dávila tras los encuentros en el templo herculino.

Imagen entrevista postpartido Dépor-Valladolid

Matucha, que así se llama la orgullosa abuela gallega del mediocentro inglés, acudió el pasado domingo a Riazor para poder ver en directo a su nieto vestido de blanquiazul. Lo hizo engalanada con una elástica con su nombre y el ‘6’ a la espalda. Lucía sonriente sus colores en los aledaños del estadio y posteriormente dentro del campo. Pudo verlo cuando sonó su nombre por megafonía (acompañado de aplausos, la tónica habitual) y calentar sobre el verde.

Matucha, de espaldas, abuela de Charlie Patiño
Matucha, de espaldas, abuela de Charlie Patiño
Patricia G. Fraga

Pero se quedaba con las ganas de poder aplaudir su entrada en el campo. Patiño no tenía minutos en el choque contra los pucelanos. No juega desde hace dos jornadas, cuando fue suplente ante el Málaga. Aún así, le quedó el cariño de los suyos, como Matucha, que acudieron a apoyarle.

