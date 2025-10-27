Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Las tres claves de Noé López del Dépor-Valladolid

Zeltia Regueiro
27/10/2025 16:28
Mulattieri, durante el partido contra el Valladolid
Patricia G. Fraga

Estas son las tres claves de Noé López tras el empate ante el Valladolid.

El Valladolid, muy superior

El equipo visistante fue superior en Riazor mientras se mantuvo con 11 jugadores. Fue mejor con balón progresando y llegando al área del Dépor con facilidad y en fase defensiva con una presión muy alta que obligaba al equipo coruñés a jugar en largo y sin gozar de apenas ocasiones.

Expulsión de Marcos André

La expulsión en el minuto 50 en una jugada evitable del ariete pucelano condiciona y cambia totalmente el partido. Aún así el Depor fue incapaz de generar situaciones claras contra un buen Valladolid en inferioridad, que defendió en bloque bajo y sin conceder espacios.

Un punto en un partido malo

El Dépor salva un punto en el descuento con un penalti en otro error individual del central pucelano. Hasta ese momento los blanquiazules, que acabaron con siete jugadores ofensivos, estuvieron faltos de ideas para poder generar ocasiones y gestionar la superioridad con un futbolista más.

