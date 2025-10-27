Aficionados del Dépor en el duelo ante el Valladolid Patricia G. Fraga

El cambio de hora es algo que suele afectar. Tema de biorritmos y temas que atañen al cuerpo. Claramente ese cambio a horario de invierno, unido al frío y al mal inicio de partido del Dépor hizo mella en la afición. En la entrada más baja de la temporada, con menos de 20.000 espectadores, había un extraño silencio en el campo.

Porque tímidos fueron los aplausos a Guille Bueno, los mismos que se intercalaron con algunos silbidos cuando sonó por megafonía el nombre de Trilli. Los mayores decibelios fueron, como siempre, para el árbitro, aunque se guardó el Dépor silbidos para Ábalos Barrera, colegiado de la sala VOR, que los blanquiazules recuerdan de los últimos partidos ante Málaga y Racing de Santander. Frío el ambiente, frío en las gradas. Como no había mucho que aportar en el verde la afición, parapetada mucho entre bufandas y abrigos, veía como pasaban los minutos, pero nada sucedía sobre el césped.

Y aunque había sectores más bulliciosos que pedían al resto de los seguidores animar, la tónica general era el silencio. Hasta que este, cuando el Valladolid se adelantaba de penalti, daba paso al murmullo. Poco más se escuchaba al respetable, más allá de afearle el gesto al trencilla o a los pucelanos, que perdían una y otra vez tiempo.

Y con el descanso, a la primera pitada del curso en Riazor. Porque dos semanas de espera para volver a ver a su equipo dejaban hastiada a los seguidores, ante la mala segunda parte. Despertaba la afición con la expulsión que sufría el Valladolid, demostrando que no necesita mucho el seguidor blanquiazul para rugir con fuerza.

Y por eso, aunque con más corazón que cabeza el Dépor, la grada sabía que el equipo necesitaba ese empuje y se lo dio. Pero tuvo que esperar la hinchada a poder celebrar. Porque el VAR convierte a todas las celebraciones en diferido. Así que hubo que esperar para poder festejar el penalti, porque tuvo que ir el colegiado a ver la jugada. Y también tener paciencia para festejar la diana, porque tardó Yeremay en poder lanzar el penalti. Despidió la grada al Dépor con tímidos aplausos. Calor de una hinchada, que empezó fría.