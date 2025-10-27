Intensidad, actitud y algo más

Samuele Mulattieri gesticula durante el encuentro del pasado domingo entre Deportivo y Valladolid en el estadio de Riazor PATRICIA G. FRAGA

El Deportivo salvó in extremis un punto ante el Valladolid, pero no evitó acumular otra semana más, y van cinco, sin sumar los tres puntos. El equipo de Antonio Hidalgo, según sus propias palabras se mostró carente de vigor y disposición. “Para jugar a esto del fútbol hay que poner más intensidad, más actitud”, resumió un enojado preparador blanquiazul.

Pero no es solo eso. No solo de intensidad y actitud adoleció el Deportivo frente al Valladolid, ni en sus cuatro encuentros anteriores. Hay más. La falta de intensidad fue clave contra el Valladolid como lo fue en La Rosaleda, pero no en el global de esta serie negativa que ha bajado a los blanquiazules del liderato a la octava plaza. El Dépor ha perdido seguridad en sí mismo, fiabilidad en defensa y capacidad para explotar sus virtudes y los defectos del adversario de turno.

1. Un sistema defensivo que se tambalea

El sistema defensivo del Deportivo —que no solo forman los jugadores de la línea defensiva— ha dejado de funcionar como lo hizo durante las primeras seis jornadas. Las lesiones de Ximo Navarro y Gragera y la ausencia de Mella por su convocatoria para el Mundial sub-20 motivaron ciertos cambios que no han sentado bien al equipo. También la carencia de un volante defensivo específico se ha hecho notar.

Ante el Valladolid, los blanquiazules concedieron de nuevo más oportunidades al rival de las que generaron. Los vallisoletanos dispararon en 15 ocasiones por 10 de los coruñeses. El del domingo fue el tercer encuentro consecutivo y el cuarto de los cinco de esta racha sin conocer el triunfo en el que se dio este caso. Solo en la igualada contra el Almería el Deportivo disparó más a portería (15) que su rival (10).

Germán tuvo que intervenir frente a los pucelanos en cuatro ocasiones, las mismas que en Santander. Si ante Málaga (2 paradas, aunque 3 goles) y Almería (2 y 1) su trabajo fue menor, ante el Eibar alcanzó su culmen, con 9 intervenciones y 1 gol encajado. Y hablando de goles encajados, el Deportivo ha tenido que recoger el balón de su portería en los cinco partidos de la serie, para un total de ocho tantos, el doble de los cuatro que recibió en las primeras seis jornadas.

Otro dato importante a nivel defensivo es que en dos de estos cinco duelos (Eibar y Santander), el Deportivo se adelantó en el marcador y no fue capaz de conservar la ventaja.

2. Un caudal ofensivo venido a menos

La producción ofensiva del cuadro blanquiazul ha disminuido de forma alarmante. Esos 10 disparos frente al Valladolid se antojan más que escasos teniendo en cuenta la superioridad numérica de la que dispuso durante 40 minutos de la segunda mitad más 11 de prolongación debido a la expulsión de Marcos André.

Si sumamos los cinco encuentros de la serie negativa observamos que el Deportivo lanzó 28 veces menos que sus adversarios, lo que da una media de 5,5 disparos menos por partido por parte de los blanquiazules. Los rivales lo intentaron en 84 ocasiones (16,8 por encuentro) mientras que el Dépor lo hizo 56 veces (11,2 por choque). Una diferencia demasiado amplia. Demasiado jugar con fuego con todos y cada uno de los adversarios.

3. Posesión estéril y menos contragolpes

El Deportivo de Antonio Hidalgo está construido para tener la pelota, pero también puede ser una máquina de contragolpear por el perfil de sus jugadores de banda y de ataque.

Ninguna de las dos opciones está funcionando en las cinco últimas jornadas. El Dépor tuvo más posesión que su rival en dos de los cinco encuentros. En La Rosaleda contra el Málaga (57-43) y frente al Valladolid, con los mismos porcentajes. De poco sirvió porque los blanquiazules vieron portería en una sola oportunidad en esos dos partidos y solo les valió para sumar un punto de seis posibles.

En los otros tres choques estuvo durante largo tiempo a merced de su rival. Frente al Eibar (34-66) fue avasallado durante la segunda mitad y aguantó hasta el tiempo añadido, en el que encajó el tanto del empate. Contra el Almería (47-53) sufrió a un equipo que supo retener la pelota sin crearle excesivo peligro. En el Nuevo Sardinero (46-54), el Racing de Santander le dominó durante tres cuartos de encuentro, pero los deportivistas fueron capaces de levantarse y encerrar a los cántabros durante los últimos 25 minutos.

Además, una de las virtudes mejor explotadas por el equipo en las seis primeras jornadas ha desaparecido casi por completo. El Dépor apenas ha sido capaz de lanzar contragolpes en sus últimas comparecencias.

4. Una delantera falta de verticalidad

Dos de penaltis, un gol en propia meta y otro colosal. Es todo el botín anotador del Deportivo en los últimos 450 minutos (sin contar tiempos de prolongación) de Liga. El domingo en Riazor quedó patente una semana más que algo ocurre con los trequartistas y los delanteros blanquiazules. Tres goles de Yeremay Hernández —dos desde el punto fatídico y uno, frente al Almería, para enmarcar— y uno del santanderino Mantilla —eso sí, tras una gran combinación entre Mella y Soriano— es toda la cosecha goleadora deportivista en los cinco últimos encuentros.

Contra el Valladolid llamaron la atención varias acciones por su ausencia de colmillo. Por ejemplo, el remate al aire de Stoichkov en posición ventajosa. Pero, sobre todo, los dos frenazos de Mella cuando corría en ventaja sobre los zagueros blanquivioletas después de recibir sendos balones en profundidad. Los dos delanteros, Mulattieri y Eddahchouri, no ven portería desde hace ocho y cinco partidos, respectivamente.

5. Sin cobrar errores, ahora paga los suyos

El mal despeje de Comas en Ipurua. La pérdida de marca de Dani Barcia sobre Bonini contra el Almería. Los errores en el despeje de Escudero y Comas en La Rosaleda. Y el ingenuo penalti cometido por el canterano ante el Valladolid. Cinco de los ocho goles encajados en esta racha proceden de fallos manifiestos de jugadores deportivistas. Los errores propios le están costando directamente goles y puntos a un Deportivo que hasta hace pocas semanas conseguía todo lo contrario, sacar petróleo de los fallos de sus rivales, como en el robo de Escudero para su gol en Granada, el penalti cometido por Marvel sobre Mulattieri en Butarque o en los deslices de Arribas, central del Huesca, en la goleada de Riazor.

El domingo, por ejemplo, no fue capaz de cobrar el error cometido por Marcos André que dejó a su equipo con diez prácticamente toda la segunda mitad. Ni tampoco algunas de las salidas erróneas de balón de la zaga vallisoletana que provocaron situaciones ventajosas en las inmediaciones del área.