Once del Dépor ante el Valladolid Quintana

Estos son nuestras puntuaciones del Dépor-Valladolid (1-1)

GERMÁN. Otra gran parada (6): Gran parada a Marcos André en la primera parte. Nada que hacer en el penalti. Dudó en alguna salida por alto. Tras la expulsión del Valladolid pasó a ser un espectador.

NOUBI. Irregular (5): Primera titularidad del belga. Se le vio algo revolucionado, aunque recuperó algunos balones. Se sumó al ataque tras la expulsión. Pudo marcar en el tramo final.

BARCIA. Mal día (3): Tuvo bastantes problemas para defender a Marcos André, que se zafó muchas veces de él. Cometió sobre este penalti y fue amonestado. Fue el cambio al descanso.

QUAGLIATA. Sin continuidad (5): El Valladolid cargó el juego por su banda y haciéndole dos contra uno. Marco André le propinó un golpe en la cara. Vio tarjeta. Casi marca de cabeza en la segunda parte.

STOICHKOV. Fallón (4): Volvió al once. Jugó de mediapunta en ataque y como segundo ariete en defensa. Buscó asociarse con sus compañeros. Se le vio con problemas a la hora de recibir en el área.

DIEGO VILLARES. Sobrepasado (5): Como Soriano, tuvo problemas para contener al Valladolid desde el eje del campo. Trató de sumarse al ataque, aunque apenas aportó. Fue uno de los jugadores sustituidos.

DAVID MELLA. Trabajador (5): Tuvo una opción al inicio, pero su disparo se fue desviado, el único tiro del Dépor en la primera parte. Tuvo sus más y sus menos con Alejo. Ayudó en las coberturas.

YEREMAY. Goleador (5): Muy desaparecido en la primera parte, sin aportar sus habituales destellos. No ayudó demasiado en labores de cobertura por su banda. Marcó de penalti el gol del empate.

MULATTIERI (4). Muy poco: Apenas tocó balón en el primer acto. Muy solo en ataque. Vio la tarjeta amarilla por protestar. En la segunda parte pudo marcar, pero su disparo lo repelió Guilherme.

EL MEJOR. LOUREIRO (7). Multiplicándose: Aportó tanto en defensa, de lo poco salvable en la línea de atrás, como en labores de ataque. Bien colocado y atento al corte dentro del despropósito que fue la zaga en la primera parte. Con la entrada de Arnau pasó a ubicarse como central zurdo, pero recuperó su posición poco después a la derecha. Cabeceó un córner que se encontró con Guilherme. Tuvo que ser atendido por un golpe en la cabeza con Latasa. Casi marca, pero atajó su disparo Guilherme.

LOS CAMBIOS

Arnau (5): Se llevó un golpe con Latasa.

Luismi (5): Sumó en ataque y le echó ganas.

Herrera (4): Lo intentó con un disparo alto.

Eddahchouri (5): Fue objeto del penalti.