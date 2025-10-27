Así indujo Rubén Ávalos desde el VAR a pitar el penalti a Zaka: "En mi opinión, el defensor coge con ambas manos al atacante"

Zakaria Eddahchouri, celebrando el penalti señalado por Daniel Palencia tras revisión en el VAR. Quintana

Rubén Ávalos volvió a ser protagonista desde la Sala VOR en un partido del Deportivo. Si hace un par de jornadas en Málaga el árbitro de VAR intervino para indicar una falta de Zakaria Eddahchouri sobre Murillo que impidió que el 3-1 del equipo herculino subiese al marcador, este domingo en Riazor la llamada del colegiado catalán al trencilla principal fue determinante para que el cuadro deportivista rascase un punto ante el Valladolid.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho público el audio del VAR, en el que Ávalos se comunica con su compañero Daniel Palencia para pedirle que acuda a la pantalla para revisar "un potencial penalti". Una vez el árbitro de campo estaba delante de la pantalla, el colegiado responsable del videoarbitraje le asegura que en su "opinión", Pablo Tomeo "coge con ambas manos el brazo" de Zakaria Eddahchouri y "lo elimina de la jugada".

La conversación al completo es la siguiente:

-R.A: Dani, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti. Avísame cuando estés en la pantalla, por favor... Empieza con la otra, por favor (a su compañero de realización). Ahí, párala aquí. Empieza aquí.

-D.P: Estoy en la pantalla.

-R.A: Vale, te voy a ofrecer dos cámaras.

-D.P: Estoy en la pantalla.

-R.A: Vale, te voy a ofrecer dos cámaras.

-D.P: Rubén, no estoy viendo la imagen. Está el símbolo del VAR. Ahora sí.

-R.A: En mi opinión, el defensor coge con ambas manos el brazo del atacante y lo elimina de la jugada.

D.P: Ponedme una más amplia, por favor... El agarrón es claro, es penalti.

De este modo, después de una larga revisión desde la Sala VOR, el árbitro vasco indicó la pena máxima, que Yeremay transformó y permitió al Deportivo rescatar un punto y disponer, sin éxito, de cuatro minutos más para tratar de culminar la remontada.