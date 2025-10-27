Almada: "Injustamente nos llevamos un punto, merecimos los tres"

Guillermo Almada, técnico del Valladolid, da la mano a Antonio Hidalgo antes del partido Quintana

El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Real Valladolid, consideró “injusto” el empate de su equipo en Riazor, donde el Deportivo firmó las tablas en el minuto 94 tras un “dudoso” penalti, a su juicio, de Tomeo sobre Zakaria Eddahchouri.

“Quedar con diez en el fútbol actual es un hándicap muy grande por el recorrido enorme que tienen que hacer los futbolistas. Creo que hemos hecho un gran partido, pero nos llevamos injustamente un punto porque nos teníamos que haber llevado los tres”, declaró en rueda de prensa.

Además, el técnico pucelano dijo “no entender” la expulsión de su delantero Marcos André en el minuto 50 por doble amonestación ni el “dudoso” penalti de Tomeo, revisado por el colegiado, en el minuto 94.

“Él tiene el control del balón, generó un roce y alguien exageró la falta. Para mí su expulsión es injusta. La jugada del penalti no la he podido ver en el vestuario, pero a mí no me parece penalti. Las decisiones hoy no fueron favorables a nosotros, más bien todo lo contrario”, destacó.

Almada lamentó la falta de “contundencia” de su equipo porque, a su entender, han vuelto a firmar otro buen partido en Riazor.

“Contra el Sporting también jugamos muy bien en el primer tiempo, fuimos muy superiores, pero no lo conseguimos transmitir en el marcador. Y con el Mirandés igual. Tenemos que ampliar ese volumen de juego durante más tiempo, encontrar una regularidad y, sobre todo, ser más eficaces porque es muy importante traducir lo que generas. Al final eso es lo que te da los puntos”, concluyó.