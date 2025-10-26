Mi cuenta

Diario de Ferrol

Mario Soriano se lamenta: "Después del gol deberíamos haber tenido más calma"

El mediocentro blanquiazul recordó que la competición es muy larga

Bea Arrizado
26/10/2025 23:33
Mario Soriano vs Valladolid
Mario Soriano en el encuentro ante el Valladolid
Patricia G. Fraga

Tras el punto logrado in extremis merced a un gol de penalti de Yeremay, Mario Soriano valoró el empate. El mediocentro resaltó la confianza en el grupo y recordó que la competición es muy larga.

Empate: “El final ha sido un poco loco, pero cuando no se puede ganar es importante puntuar. Hemos empatado en los últimos minutos, después del gol deberíamos haber tenido más calma, también en la segunda parte. A seguir y ahora a por el partido de Copa”.

Penalti en contra: “Es verdad que en directo parece que según va en carrera Barcia le agarra un poco pero no lo sé, no puedo decir si es o no, igual que el otro, no lo he visto claro. Pero ya está, se ha pitado y nos han metido. No nos hemos rendido y hemos sacado un punto”.

Invictos en Riazor: “Queremos conseguir los tres puntos siempre, el equipo siempre ha dado la cara, pelea, va hacia delante, cuando no se puede ganar es importante puntuar para seguir en la lucha”.

El equipo siempre ha dado la cara, pelea, va hacia delante"

Cinco jornadas sin ganar: “No preocupa, sabemos el equipo que somos, tenemos confianza plena en nosotros. Ese inicio de liga no es porque se hayan dado las cosas por casualidad, tenemos un muy buen equipo, hay que trabajar lo que no está saliendo y seguir hacia delante que esto es muy largo”.

