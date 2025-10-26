LA PREVIA | Vuelve un clásico con sabor a Primera

Eddahchouri ha sido titular en las dos últimas jornadas Javier Alborés

Doce años y cinco meses después de protagonizar su último enfrentamiento entre ellos, Deportivo y Real Valladolid se reencuentran para revivir un clásico que celebrará su capítulo número 93. Ambas escuadras cruzaron sus caminos por última vez el 11 de mayo de 2013, en el Nuevo José Zorrilla (1-0) en Primera División. Este domingo se medirán en Riazor (21.00 horas) con el objetivo común de sumar un triunfo que les permita seguir metidos de lleno en la pelea por retornar a la élite. Si el Deportivo sale vencedor se colocará segundo en la tabla.

Las palabras del técnico de la escuadra pucelana, Guillermo Almada, reflejan lo que supone este enfrentamiento para ambos conjuntos. “Debemos tomarlo como una final”, dijo el uruguayo en la previa. El equipo blanquivioleta es un recién descendido, cuenta con el tercer límite salarial más alto de la categoría y arrancó el curso 2025-26 como un tiro, con dos victorias consecutivas, pero la irregularidad que ha exhibido en los cinco últimos encuentros, en los que ha logrado un solo triunfo, le han hecho caer de los puestos de playoff.

Bajón de ambos

La evolución de la escuadra blanquiazul en su segunda campaña seguida en el segundo escalón guarda ciertas similitudes con el arranque de los castellanos. El bloque de Antonio Hidalgo fue el mejor de las seis primeras semanas de la competición. Sin embargo, es el colista de las cuatro últimas, lo que le ha llevado a abandonar el ascenso directo.

La falta de efectividad es el talón de Aquiles de deportivistas y pucelanos. Son dos de los equipos que más rematan, pero su falta de acierto les ha pasado factura en las últimas jornadas.

El equipo coruñés efectuó 45 disparos, 17 entre los tres palos, en sus cuatro últimos compromisos, en los que ha firmado tres dianas. Es decir, que luce un promedio de 0,067 goles por disparo total. Una cifra que lo ubica entre las peores de la Liga. El Valladolid, por su parte, es el cuarto conjunto con más remates en las diez primeras jornadas (142) y el tercero en chuts a portería (50), pero ocupa el decimoquinto puesto en eficiencia por disparo: 0,08 goles por lanzamiento.

Puntería desajustada

Blanquiazules y blanquivioletas deberán ajustar mejor su puntería esta noche si quieren despejar las dudas por los resultados recientes. El Dépor de Hidalgo vive su peor momento, con dos empates y dos derrotas en las cuatro últimas citas, mientras que el cuadro de Almada viene de caer en su campo frente al Sporting (2-3).

El Pucela visitará Riazor con los laterales titulares del Dépor Juvenil que se proclamó campeón de España en la temporada 2020-21, Trilli y Guille Bueno, aunque solo el zurdo apunta al once inicial esta noche, ya que el diestro, aunque fue titular el pasado fin de semana, en principio regresará al banquillo, ya que Iván Alejo ha cumplido su partido de sanción.

Precisamente las bandas son uno de los quebraderos de cabeza de Hidalgo. A la baja de Ximo desde el 4 de octubre para los cuatro próximos meses, se ha unido la de Escudero, que ante su Valladolid vivirá el primero de los partidos que se perderá por lesión durante “más de un mes”, según indicó el propio técnico blanquiazul.

Dudas

El entrenador catalán resolvió la ausencia de Ximo con Loureiro de lateral y Comas junto a Barcia en el eje de la zaga frente al Málaga, pero salió mal y el equipo cayó 3-0. En Santander, devolvió al central cercedense a su puesto e improvisó con Mella en la banda y el de Teo sufrió bastante.

La gran incógnita es si Hidalgo repetirá con Mella en el lateral o si se decantará por Noubi, en quien no ha confiado mucho hasta ahora.

La otra duda es si Eddahchouri encadenará su tercera titularidad o si jugará en punta Mulattieri.