Hidalgo da un toque al vestuario: "No somos tan buenos como nos creíamos al principio"
El técnico blanquiazul se mostró muy crítico con la actitud del equipo tras el empate ante el Valladolid
El Deportivo rascó un empate ante el Valladolid, que jugó desde el minuto 50 con un jugador menos y, tras el partido, Antonio Hidalgo mostró su descontento. Al técnico blanquiazul no le sirve lo expuesto hoy sobre el verde de Riazor y confesó que si el Dépor quiere optar al ascenso, este no es el camino.
Sensaciones tras el partido: “Me quedo con la sensación de que para jugar a esto hay que poner más intensidad, más actitud, hay que ir con todo. Han sido 45 minutos completamente suyos, nosotros no hemos hecho ninguna situación de gol excepto la de Mella en el primer minuto. Tenemos que mejorar en cuanto a esa intensidad. No estaba pasando demasiado salvo la parada de Germán, pero esto va de otra cosa, si queremos estar arriba hay que cambiar esa situación e ir a otro ritmo. Ser mucho más jodidos de jugar, con esta intensidad va a ser complicado”.
Primera parte: “Nos estaban empujando con mucha facilidad, por fuera no surgía esa presión necesaria para empujar hacia delante, nos salían muy fácil. El Valladolid va uno contra uno y sobre todo, cuando hay situaciones de pares, hay que quitarse al par de encima. No hemos sido capaces de estar en campo contrario, esa primera parte nos tiene que enseñar muchas cosas si queremos aspirar a más, yo el primero. Con este tipo de partidos, con una intensidad enorme, tenemos que dar mucho más, hay que ser realista. No nos está llegando con lo que estamos haciendo. Es importante sumar y cortar la sangría de dos derrotas, porque en esta categoría lo importante es sumar. Los chavales han seguido empujando, pero no con el volumen suficiente para jugar contra un equipo con diez. Hay que ser muy críticos, con esto no es suficiente, tenemos que darle una vuelta de tuerca todos. No somos tan buenos como nos creíamos hace tiempo, y a partir de ahí crecer”.
Hay que ser realista. No nos está llegando con lo que estamos haciendo"
Altas expectativas que juegan en contra: “No sabría decir, esa puede ser una causa. Ellos son los que están dentro del juego. En 45 minutos han sido mucho mejores que nosotros, con uno más tenemos que producir mucho más, cargar el área, sacar centros con calidad suficiente... Tenemos que darle una vuelta de tuerca, si no aumentamos ese hambre y ese veneno para competir el duelo contra tu par, es complicado”.
Fallos: “Tendré que volver a ver el partido, hablar con ellos. Tenemos Copa de por medio, vamos a tener que meternos en la cabeza las ganas de sufrir. Lo mejor es que tenemos un estadio que ha empujado viendo a un Dépor que esta afición no merece. Tenemos que ser conscientes de saber a quién representamos. Yo el primero, saber qué herramientas le puedo dar a mis jugadores para que sean más valientes”.
Lo mejor es que tenemos un estadio que ha empujado viendo a un Dépor que esta afición no merece.
Autocrítica: “Debo mirar el partido para poder dar una respuesta concreta sobre eso”.
Falta de picardía: “Son situaciones que el árbitro debe controlar, hoy lo ha controlado bien con los minutos que ha dado. Parar el partido en alguna situación puede ser bueno, es cierto que tenemos que leer mucho mejor los partidos y tener en ciertos momentos más pausa”.
Falta de intensidad: “Analizando los últimos días hemos tenido fases en los partidos. No venimos siendo sólidos últimamente, nos ha pasado desde el principio. Tenemos que mejorar y saber que tenemos que chocar contra nuestro par, impedir que la última línea llegue con facilidad. Con la línea de cinco los equipos deben chutar desde fuera del área y así es más difícil hacer gol, pero tenemos que mejorar muchísimo”.