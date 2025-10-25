El Valladolid, una piedra en el zapato de Antonio Hidalgo

Meseguer celebra el 1-0 del Valladolid al Huesca en el José Zorrilla en abril de 2024 en el último duelo de Hidalgo con los pucelanos Real Valladolid

El Valladolid, que mañana visita Riazor, se ha convertido en un rival inabordable para Antonio Hidalgo a lo largo de su trayectoria profesional. Ni como futbolista ni como entrenador el actual técnico del Deportivo ha sido capaz de imponerse al Pucela, con el que se ha cruzado en diez ocasiones, con un balance de tres empates y siete derrotas.

Ocho veces, con cuatro clubes distintos, se midió Hidalgo como jugador a la escuadra castellana, contra la que mordió el polvo en cinco ocasiones y sumó tres empates. Duelos en los que siempre fue titular.

El catalán se topó con el Pucela por primera vez el 4 de septiembre de 2004, en Segunda División. El actual entrenador del Dépor jugaba en el Tenerife y disputó 60 minutos. Su equipo perdió (2-1). También experimentó la derrota en la segunda vuelta, en el Heliodoro Rodríguez López (0-2), donde completó 64 minutos.

Los dos siguientes enfrentamientos de Hidalgo con el cuadro blanquivioleta se produjeron en la campaña 2006-07, también en la categoría de plata, pero con el catalán como jugador del Málaga y en ambos encuentros vio la cartulina amarilla. Los castellanos se impusieron en La Rosaleda (0-1) y en Zorrilla (1-0).

El excentrocampista puntuó por primera vez contra el Valladolid en su único pulso como futbolista de Osasuna, el 26 de abril de 2009 en el estadio pucelano. Completó los 90 minutos en su único choque con los castellanos en Primera.

Sus tres últimos duelos con los blanquivioletas como jugador se produjeron cuando vestía la camiseta del Sabadell, en la categoría de plata. El 20 de mayo de 2012, solo jugó los primeros 45 minutos en la derrota de los arlequinados en Pucela (2-0). El cuadro catalán se quedó con un jugador menos por la expulsión de Héctor Simón en el 66.

Como futbolista del Sabadell registró un doble empate sin goles en la Nova Creu Alta y en Zorrilla durante la temporada 2014-15, en Segunda.

En el banquillo

Hidalgo solo se ha enfrentado dos veces al Valladolid como entrenador, durante el curso 2023-24, que finalizó con el ascenso del Pucela a Primera. En ambas ocasiones Sergio Escudero fue titular en el cuadro castellano y Miguel Loureiro en el Huesca, que entrenaba el actual técnico del Dépor.

Los oscenses cayeron 0-1 en El Alcoraz en la primera vuelta, con un gol de Monchu en el minuto 57. Ambos se cruzaron de nuevo en la jornada 37 y los blanquivioletas vencieron (1-0) con una diana de Meseguer.