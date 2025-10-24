Si eres joven o rookie, eres candidato a marcarle un gol al Dépor

Jeremy Arévalo, delantero del Racing de Santander, celebra un gol contra el Dépor LaLiga Hypermotion

En la lista de goleadores recientes contra el Dépor hay un patrón que empieza a ser difícil de ignorar. Si eres joven o estás dando tus primeros pasos en la categoría, tienes muchas opciones de marcarle al equipo coruñés. Es una racha curiosa, casi cómica. Los últimos siete goles que ha encajado el equipo coruñés llevan la firma de futbolistas de entre 20 y 24 años, la mayoría en su primera temporada completa como jugadores de sus respectivos equipos.

El ejemplo más reciente está en El Sardinero. En el estadio cántabro, el Racing de Santander derrotó al Dépor por 2-1 con los goles de Facu González y Jeremy Arévalo. El primero, un central uruguayo de 22 años cedido por la Juventus y con un futuro prometedor, marcó con el pecho tras un rechace en el área. El segundo, un delantero ecuatoriano de 20 años, cerró la remontada y confirmó su condición de revelación de la Segunda División. Jeremy ya había debutado el curso pasado, pero este verano incluso se habló durante el verano de su posible salida cedido en busca de minutos. Se quedó, lleva seis goles -uno, por supuesto, al Dépor- y es el máximo anotador de Segunda, empatado con Agus Medina y su compañero Andrés Martín.

Una semana antes, el Dépor había sufrido una derrota más dura aún en la Rosaleda, un 3-0 frente al Málaga. Y los protagonistas fueron dos jóvenes con perfil casi calcado. Chupete, delantero de 21 años, firmó un doblete; y Rafa Rodríguez, mediapunta de 22, redondeó la goleada. Ambos crecieron en la cantera malaguista, debutaron el pasado curso y esta temporada ya son parte estable y consolidada de la primera plantilla, con dorsal y licencia que así lo confirma. Otro par de rookies con puntería atinada contra el Dépor.

Dos de doce: el mes negro del Deportivo en 5 claves Más información

La secuencia se extiende un poco más atrás. En Ipurua, donde comenzó la serie del Dépor de cuatro jornadas sin ganar, el gol del empate del Eibar en el 1-1 lo marcó Adu Ares. El extremo formado en la cantera de Lezama tiene 24 años y también afronta su primera temporada en su nuevo equipo: el Eibar. Eso sí, no entra en la categoría de novato porque, además de haber debutado en Primera con el Athletic, militó toda la pasada campaña en el Real Zaragoza en la categoría de plata. No obstante, es otro jugador que tiene todavía margen de mejora debido a su juventud.

En el siguiente partido, frente al Almería en Riazor (1-1), el tanto visitante lo anotó el central argentino Federico Bonini, de 24 años, fichado este verano del Catanzaro italiano por unos tres millones de euros. Es su primera experiencia en España y, como otros recién llegados, estrenó contra el Dépor su instinto anotador a pesar de ser un defensa: marcó nueve goles y dio cinco asistencias el pasado curso en la Serie B con el Catanzaro, donde fue compañero del blanquiazul Giacomo Quagliata.

El inicio de esta curiosa racha se remonta al 1-5 en Mendizorroza, con victoria clara del Dépor frente al Mirandés. El único gol local fue de Rafel Bauzà, centrocampista de 20 años cedido por el Espanyol. En aquel momento no parecía más que una anécdota. Pero desde entonces, con el paso de las jornadas, el patrón se ha repetido hasta conformar una pequeña tendencia estadística, que refleja que los últimos siete goleadores ante el equipo coruñés han sido jugadores de menos de 25 años.

En total, el Dépor ha recibido once goles en diez partidos. El buen inicio de curso en términos defensivos sostiene la estadística general, pero en las últimas semanas la solidez se ha resquebrajado con siete tantos encajados en los últimos cuatro encuentros, todos ellos de futbolistas en ese rango de edad, de entre 20 y 24 años. El Dépor se está convirtiendo en una especie de bautismo ideal para las nuevas generaciones del fútbol español.

Los goleadores restantes

Los otros tres tantos que ha encajado el Dépor llegaron en las primeras jornadas del campeonato. Uno fue ante el Granada en la jornada inaugural y los otros dos contra el Leganés en la tercera. En el Nuevo Los Cármenes (1-3), el autor del gol nazarí fue Martin Hongla, mediocentro camerunés de 27 años, el verdugo más veterano de los que han marcado al equipo coruñés en lo que va de Liga.

Los otros dos goles llegaron en Butarque, en el empate frente al Leganés (2-2). Duk, extremo portugués nacido en Cabo Verde, de 25 años, y Miguel de la Fuente, delantero español de 26, fueron los autores. Ambos superan por poco el rango de juventud que se repite en el resto de la lista, aunque tampoco pueden considerarse veteranos.

Cuidado con los jóvenes del Pucela

El próximo compromiso del Dépor será en Riazor frente al Valladolid, el domingo a las 21.00 horas. Y ahí se asoma una amenaza que encaja de lleno en la tendencia, ya que el Pucela tiene seis de sus nueve goleadores en lo que va de temporada con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años.

Juanmi Latasa (24) y Chuky (21) suman dos goles cada uno; Jorge Delgado (22), Ponceau (24), Mario Maroto (21) y Peter Federico (23) completan el grupo con uno cada uno. Todos responden al mismo perfil: jóvenes, en su mayoría recién incorporados o ascendidos del filial. Latasa es el único que ya estaba plenamente asentado en la primera plantilla el curso pasado.

Chuky, Jorge Delgado y Mario Maroto promocionaron desde el Valladolid Promesas y este año ya tienen dorsal del primer equipo, aunque los tres habían debutado con anterioridad. Ponceau, fichado del Lorient francés, y Peter Federico, cedido por el Getafe, son refuerzos estivales. A ellos se suma Stipe Biuk, extremo croata de 21 años procedente del Hajduk Split, que todavía no ha marcado, pero está teniendo un papel importante en el ataque pucelano. Otro nombre más para la lista de jóvenes a los que el Dépor deberá vigilar de cerca.

Al final, la curiosidad de esta racha revela algo más que estadísticas. El Dépor ha perdido la solidez respecto al inicio del curso, pero no está siendo castigado por veteranos experimentados que sepan encontrar las grietas de la defensa. Más bien, se ha convertido en un imán para jugadores que buscan dar sus primeros pasos en el fútbol profesional, que ansían reconocimiento a base de goles y que están encontrando precisamente en el equipo coruñés su escaparate perfecto.