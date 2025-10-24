Riazor para lamerse las heridas

Eddahchouri celebra frente a la afición su gol contra el Huesca Quintana

"Yo he venido aquí de rival y cuando el estadio empuja parece que pasan más cosas de las que en realidad suceden. El rival tiene esa sensación de agobio y por eso animo a todo el mundo a animar y hacer sentir eso. Los equipos en casa van a ser de este estilo y nos van a costar mucho". Antonio Hidalgo ponía en valor esa fuerza de la hinchada blanquiazul para llevarse los tres puntos, casi sobre la bocina, en el pasado duelo ante el Sporting de Gijón (1-0).

Los blanquiazules "entendían" a Riazor, algo que pedía el técnico de Granollers, que en su estreno en el campo herculino había cosechado unas insulsas tablas frente al Burgos (0-0). Vuelve este domingo el conjunto deportivista al calor de su feudo, donde se mantiene invicto (dos empates y el mismo número de victorias) para medirse al Valladolid, un recién ascendido que completa un mes de octubre de rivales de entidad (tras Racing y Málaga a domicilio y la visita del Almería).

El Dépor quiere entender a Riazor Más información

Precisamente contra el cuadro indálico los coruñeses sufrieron su único gol encajado en casa. En las tablas con el plantel andaluz Federico Bonini adelantó a los visitantes en el 23 y Yeremay empató en el 62, gracias a un tanto de gran factura. Hasta ese partido, el conjunto coruñés era el único equipo que no había encajado ninguna diana como local.

Antes de estas tablas, además del empate con el Burgos y los tres puntos contra el cuadro gijonés, el Dépor había aplicado en Riazor un duro correctivo al Huesca (4-0). Un incontestable triunfo que le permitió colocarse como líder en la sexta jornada con 14 puntos, empatado con el Cádiz. Cuatro jornadas después los blanquiazules son cuartos, con 16 puntos, y quieren dejar atrás el bache que supone haber sumado dos derrotas seguidas, además de llevar cuatro jornadas si ganar.

El “vaivén” que supieron "manejar" los tres últimos ascendidos a Primera Más información

Sin duda lo que pase en el rectángulo de juego marcará el sino del partido, pero dentro de los intangibles muchos jugadores se refieren a ese ambiente de Riazor como factor que puede ser determinante. "Es importante romper la dinámica en casa ante el Valladolid: “En casa, con nuestra afición, nos sentimos muy arropados. Parece un tópico, pero sentimos un jugador más. Con ganas de que llegue ese partido. Seguir trabajando y compitiendo al máximo”, manifestó Germán Parreño tras la derrota en El Sardinero.

El guardameta suma tres porterías a cero en casa (a domicilio el Dépor siempre ha recibido goles) y aspira este domingo a volver a ponerle un candado a su arco, a expensas de qué defensa presenten los coruñeses, condicionados por las bajas en una línea en la que Hidalgo sigue haciendo probaturas, con más o menos fortuna a la vista de los más recientes resultados.

Otros que acaban de llegar, como en el caso de Mulattieri, tampoco son ajenos a esa energía de la grada que puede hacer volar al equipo. Que los arropa cuando más lo necesita, que lo empuja en aquellos momentos en los que el Dépor ha sido capaz de volar sobre el campo y que aprieta al rival para que sienta la presión de la hinchada. "Siento ese calor en Riazor cuando jugamos. Es algo muy bonito que nos obliga y exige a darlo todo para responder ante ese ambiente tan bonito", declaró recientemente el delantero italiano en una comparecencia de prensa.

Aficionados en el Dépor Almería Javier Alborés

Un Riazor que en estas cuatro jornadas ha contado de media con 24.544 espectadores. La mayor afluencia se produjo en la segunda jornada, la inaugural en el campo coruñés, en el choque que supuso el reparto de puntos con el Burgos (25.860). El horario ante el cuadro blanquivioleta (domingo, a las 21 horas) no es el ideal, sobre todo para aquellos socios de fuera de Coruña, pero aún así se espera una buena entrada en el campo herculino.

Una asistencia que sigue la buena dinámica de la campaña pasada, en la que el Dépor, no obstante, apenas dio alegrías a su sufrida parroquia cuando acudía al templo. Un lastre que le pesó a los blanquiazules en sus aspiraciones ligueras. Sumaron menos puntos como locales (26) que como visitantes (27). Unos guarismos resumidos en siete derrotas en casa y tan solo seis victorias, con 27 goles encajados en Riazor. Y para completar, la imposibilidad de enlazar dos triunfos seguidos como local en todo el curso.

El Dépor, el segundo mejor fuera y dos meses sin ganar en Riazor Más información

Las tornas han cambiado este año, con un Deportivo que busca ahora el consuelo de sus males en Riazor. Un campo en el que siempre se ha llevado algún botín y en el que recibirá al tercer 'coco' de un mes de octubre, que como antojaba su perfil, está siendo muy exigente y de momento poco provechoso para los blanquiazules.

Con el retorno de Mella a Riazor para aportar más colmillo al ataque y esperando porque en defensa el equipo sea capaz de volver a reconocerse en ese muro que fue en las primeras jornadas. El Dépor regresa a Riazor para lamerse las heridas y a reiniciar su escalada, tras dos jornadas accidentadas y de transición, en la clasificación.