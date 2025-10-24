El “vaivén” que supieron "manejar" los tres últimos ascendidos a Primera

Los jugadores del Levante celebran el ascenso a Primera División el pasado curso EFE

El Deportivo de Antonio Hidalgo ha pasado de protagonizar un sobresaliente estreno de temporada 2025-26, que le llevó a coliderar la Segunda División junto con el Cádiz en la sexta jornada, con catorce puntos de 18 posibles, a ser uno de los tres peores equipos de las cuatro últimas citas, junto al Mirandés y el Eibar, con dos puntos de doce.

La mala dinámica, con dos empates, primero, en Ipurua (1-1) y frente al Almería en Riazor (1-1), y con las dos derrotas posteriores en Málaga (3-0) y en Santander (2-1), ha hecho caer al equipo coruñés a la cuarta plaza de la clasificación, distanciado a tres puntos del líder, el Racing, y a dos del segundo y del tercero, Las Palmas y el Cádiz.

El cuadro herculino está inmerso en su primera mala racha del curso, circunstancia que no quita el sueño a Antonio Hidalgo, que apunta, “habitual es”, consciente de que todos los equipos atraviesan malos momentos a lo largo de una temporada. Sin ir más lejos, los tres últimos ascendidos a Primera División, Levante, Elche y Oviedo, también vivieron sus crisis particulares durante la campaña 2024-25.

Bajones del campeón

El Levante, campeón de la pasada edición, vivió tres bajones el pasado curso. El primero, entre las jornadas 8 y 10, con un solo punto de nueve posibles. Esta circunstancia hizo caer al equipo de Julián Calero a la novena posición —su peor clasificación de toda la temporada—. Posteriormente, tras escalar hasta el segundo puesto, se vio inmerso en una crisis de resultados entre las semanas 18 y 21 de la competición. Una derrota y tres empates seguidos que provocaron que descendiera a la quinta posición. Llegó a estar fuera del playoff entre la 25 y la 27, cuando sumó dos puntos de nueve. Su mayor regularidad le hizo asentarse en puestos de ascenso directo desde la jornada 30 y acabó ganando la Liga con 79 puntos.

El Elche tampoco tuvo un inicio fácil. Estrenó la temporada con dos derrotas seguidas y una sola victoria en los cinco primeros partidos. En la quinta jornada estaba empatado a cuatro puntos con el Dépor, que era quien marcaba la zona de descenso. A partir de ahí, los de Eder Sarabia se mostraron bastante regulares y se engancharon a los puestos de playoff en la jornada 13. Llegó a ser líder entre las fechas 33 y 39, pero dos derrotas seguidas frente al Levante y el Huesca le hicieron caer a la tercera posición a dos duelos del final. Los ilicitanos certificaron el ascenso directo gracias a cerrar la Liga con dos triunfos.

Aún más tuvo que remar el Oviedo, que se movió en la zona baja de la tabla durante los nueve primeros encuentros. Tras alcanzar la sexta plaza por primera vez en la jornada 13, dos derrotas seguidas con el Elche y el Huesca le hicieron caer a la novena posición.

Los asturianos registraron tres derrotas y un empate entre las citas 29 y 32 que culminaron en la destitución de Javi Calleja y la contratación de Veljko Paunovic, con el que el Oviedo se enderezó y finalizó la competición en la tercera posición para, finalmente, lograr el ascenso a Primera tras eliminar al Almería en semifinales y al Mirandés en la final.

“Cuando llega, no te gusta”, dijo Hidalgo este viernes sobre la mala racha del equipo, durante la rueda de prensa previa al partido con el Valladolid.

Antonio Hidalgo: "Los equipos que saben manejar el vaivén de emociones de esta categoría tienen mucho ganado" Más información

“El vaivén de emociones de esta categoría, los que saben manejarla tienen mucho ganado”, indicó. Un buen manejo que mostraron la pasada campaña el Levante, el Elche y el Oviedo para vivir un final feliz.

“Hay presión porque estamos en una gran institución, tenemos la responsabilidad de sacar los tres puntos cada semana”, dijo, seguro de que su equipo tiene la capacidad de salir del bache que atraviesa.

Un Valladolid valiente

El Dépor intentará iniciar la reacción frente al Valladolid, “un rival con muchísima intensidad”, según expuso el técnico.

Hidalgo subrayó que la escuadra que dirige el uruguayo Guillermo Almada genera “muchas situaciones de estrés en la primera línea” y advirtió de que son “muy valientes hacia delante”.

“Empezaron bien, pero ahora tienen una racha peor, un equipo hecho para estar en la parte alta de la categoría. Tenemos que estar atentos para evitar esa gran presión que hace, un partido que va a estar muy igualado y que se va a decidir por detalles”, sentenció el entrenador blanquiazul.