Gaël Kakuta, durante un entrenamiento con el Deportivo en Abegondo durante la campaña 2016-17 QUINTANA

Gaël Kakuta, jugador deportivista en la temporada 2016-17, afirmó haber tenido la sensación de conectar con Jesucristo a través de una intensiva lectura de la Biblia, en una amplia entrevista en Leopardsfoot TV, canal de YouTube dedicado al fútbol congoleño.

El mediapunta nacido en Lille (Francia) pero internacional por la República Democrática del Congo se abrió por completo. Repasó toda su vida y su carrera durante algo más de hora y media. Durante muchos minutos habló sobre la depresión que sufrió a raíz del fallecimiento de su madre, cuando fichó por el Esteghlal iraní de cara a la temporada 2024-25. "Encontré a Jesucristo cuando llegué a Irán. Básicamente, comencé a leer la Biblia a fondo. El Espíritu Santo fue quien me llevó allí, porque yo no quería ir, quería parar el fútbol, porque estaba deprimido. Sentí algo muy fuerte que me empujó a ir y ahora sé que fue el Espíritu Santo", argumentó Kakuta en el espacio Fara-Fara presentado por el periodista Andrew Azam.

Kakuta dijo que a partir de leer la Biblia en profundidad comenzó a salir del bache y se sintió rejuvenecido. "Tengo 33 años pero empecé a sentirme como si tuviera 19 años", sentenció. El futbolista congoleño, que en 2010 se proclamó campeón de Europa sub-19 con la selección francesa, fichó esta temporada por el Sakaryaspor turco.

Formado en el Lens y posteriormente fichado por el Chelsea, Kakuta llegó al Deportivo en el mercado de invierno del curso 2016-17. El futbolista franco-congoleño disputó solamente 10 partidos con la camiseta blanquiazul, en los que anotó 2 goles, ambos en el mismo partido, una derrota ante el Sevilla (4-2) en el Ramón Sánchez-Pizjuán.