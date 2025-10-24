Los jugadores del Dépor celebran un gol este curso Patricia G. Fraga

El estreno del Deportivo en la Copa del Rey será retransmitido en directo y ya tiene canal de emisión. El partido que los blanquiazules jugarán ante la UD Sámano el próximo jueves 30 de octubre a las 21.00 horas será emitido por la primera cadena de la Televisión de Galicia.

Una buena noticia, ya que el horario del encuentro y más siendo un choque en medio de la semana, complica y mucho el desplazamiento de la afición coruñesa. Esta podrá seguir el encuentro a través de la televisión autonómica gallega.

El conjunto de Segunda RFEF suele disputar sus encuentros como local en Vallegón, un campo de hierba artificial situado en un polígono industrial de Castro-Urdiales, sin embargo, para el duelo copero con la escuadra cántabra cambiará de escenario. Para este choque se desplazarán al Estadio Municipal Riomar, en Castro-Urdiales, que cuenta con un campo de hierba natural.