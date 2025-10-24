El Dépor se queda sin Escudero durante "más de un mes"

Sergio Escudero Quintana

"Va a estar tiempo fuera. Va a estar más de un mes seguro. Veremos, a partir de ahí, cuánto. Será una situación difícil porque será más de lo que queremos, pero van a ser bastantes semanas fuera", informó Antonio Hidalgo este viernes sobre Sergio Escudero, quien se lesionó durante el tramo final del partido contra el Racing de Santander en El Sardinero, donde entró al campo en el minuto 64.

El club indicó esta semana que el lateral izquierdo vallisoletano sufre "una lesión muscular en bíceps femoral de su muslo derecho", aunque no aclaró el tiempo que permanecería fuera de la competición.

Las palabras del técnico en la rueda de prensa previa a la visita del Valladolid a Riazor representaron el peor escenario posible, con la ausencia del veterano futbolista durante "más de un mes".

La dolencia de Escudero dejará al Deportivo con Quagliatta como único lateral izquierdo natural durante la próximas semanas.

"Lo inmediato es estar con los que tenemos y tenemos también al Fabril, que está haciendo una gran temporada. En el lado izquierdo tenemos también a Rubén, y Loureiro también ha jugado ahí", indicó Hidalgo.

A tenor de la explicación de Antonio Hidalgo, el futbolista pucelano, además de no poder jugar ante el equipo de su ciudad, se perderá al menos otros cinco encuentros de Liga, además de la eliminatoria de Copa del Rey de la próxima semana frente a la UD Sámano.

Cinco compromisos de Segunda División afrontará el cuadro coruñés en noviembre. Arrancará el mes el domingo 2, en La Romareda frente al Zaragoza, seis días después recibirá a la Cultural Leonesa y visitará al Córdoba y jugará en Riazor contra el Ceuta antes de cerrar noviembre en Albacete.

En el caso de que la lesión de Escudero se prolongue más allá de noviembre, el Dépor jugará tres compromisos ligueros en diciembre, contra el Castellón (fin de semana del domingo 7) y la Real Sociedad B (el 14), ambos en Riazor, y en Andorra (21). Además, si supera la primera ronda de la Copa del Rey, la segunda también se disputará en diciembre.

Sobre si, ante la baja de Escudero y con los problemas en los laterales, el club podría recurrir al mercado de fichajes en invierno, Hidalgo indicó: "Ahora estamos para pensar en el Valladolid, eso pilla muy lejos".