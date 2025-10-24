Antonio Hidalgo: "Los equipos que saben manejar el vaivén de emociones de esta categoría tienen mucho ganado"

Antonio Hidalgo, durante un encuentro en Riazor ante el Huesca QUINTANA

"Habitual es. Cuando llega, no te gusta, el vaivén de emociones de esta categoría, los que saben manejarla tienen mucho ganado. Todos queremos ganar cada semana, la exigencia es alta, la afición nos demostró que está al cien por cien, trabajamos increíble, los chicos lo están intentando. A partir de ahí, es lo que nos va a llevar. Tenemos una responsabilidad y estamos ocupados en esas pequeñas situaciones para lograrlo", apunta Antonio Hidalgo, en la previa del partido contra el Real Valladolid, sobre la mala racha en la que se encuentra inmerso el equipo, con dos empates y dos derrotas en las cuatro últimas jornadas.

Enfermería: "Fuera está Ximo, Escu y Daniel. Van a estar para largo, y los demás están bien, con alguna pequeña alguno, pero todo indica que van a estar todos disponibles. Todos van a llegar al cien por cien". Escudero: "Va a estar tiempo fuera. Va a estar más de un mes seguro. Veremos a partir de ahí, cuánto. Será una situación difícil porque será más de lo que queremos, pero van a ser bastantes semanas fuera".

El equipo se echó atrás ante el Racing: "Hay que analizar los 90 minutos, es un partido que ya no vuelve, no tiene mucha historia analizarlo. El equipo acabó muy fuerte en ese momento, igual que dije que el día de Málaga, abrí el partido demasiado, el otro día, con los cambios, el equipo generó muchas ocasiones de gol, no estuvo acertado, y también tenemos que mejorar en la solidez".

Mella, como lateral derecho: "La posición de los jugadores van variando bastante poco, especialmente sin balón. David estoy estirándolo mucho por la derecha, él está a gusto, siendo muy solidario para poder equilibrar el equipo en esa línea de cinco, le veo cómodo. Con un compromiso y esfuerzo increíble".

Lateral izquierdo, tras la baja de Escudero: "Lo inmediato es estar con los que tenemos y tenemos también al fabril, que está haciendo una gran temporada. En el lado izquierdo tenemos también a Rubén, y Loureiro también ha jugado ahí".

Mercado de invierno para reforzar ese puesto: "Ahora estamos para pensar en el Valladolid, eso pilla muy lejos".

Problemas en el lateral derecho desde la baja de Ximo: Es cierto que han participado dos jugadores, que han sido Loureiro y Lucas. Lo de David es una situación que nos puede ayudar en algún momento. En esa posición, desde que empezamos a poner a Ximo nos encontramos más cómodos, muy equilibrados y mi misión es encontrar ese punto de equilibrio que dé solidez".

Noubi: "Lucas es un chico introvertido, que cambia de país, de idioma, aunque lo habla prácticamente perfecto. Hay que ayudarle, cuidarle, aunque sabe los momentos en los que nos tiene que ayudar. El otro día nos dio solidez y energía e irá creciendo".

Cuatro jornadas sin ganar: "Habitual es. Cuando llega, no te gusta, el vaivén de emociones de esta categoría, los que saben manejarla tienen mucho ganado. Todos queremos ganar cada semana, la exigencia es alta, la afición nos demostró que está al cien por cien, trabajamos increíble, los chicos lo están intentando, a partir de ahí, es lo que nos va a llevar. Tenemos una responsabilidad y estamos ocupados en esas pequeñas situaciones para lograrlo".

Tranquilidad: "Cuando me refiero a equipos de ciudad me refiero a que es una bendición estar en A Coruña. la gente demuestra lo que significa el Dépor. Hay presión porque estamos en una gran institución, tenemos la responsabilidad de sacar los tres puntos cada semana. Saber la dificultad que acarrea cualquier partido contra cualquier rival en la categoría, afrontar las situaciones con calma y queriendo sufrir porque tienes que sufrir para ir al límite y mejorar".

Balón parado: "El partido lo abrí yo en málaga y el otro día terminamos muy bien, no nos faltó solidez en el final de partido. Con dos delanteros acabas arriesgando más, y a partir de ahí queremos ir siempre mejorando. Hay un dato curioso porque somos el equipo de la Liga que más remata a balón parado, significa que el trabajo está, tenemos que sacarle más rendimiento. No fue nuestro día en esa situación de ocupación de espacios y tenemos que seguir insistiendo".

Quagliatta, como tercer central en algunos momentos: "Estaba el otro día defendiendo por dentro en una línea de cuatro, saltando a Andrés Martín. En ningún momento con balón jugó de central, jugó por fuera, como siempre, aunque estamos para darle matices".

Valladolid: "Es un rival con muchísima intensidad, con muchas situaciones de estrés en la primera línea, muy valientes hacia delante. Empezaron bien, pero ahora tienen una racha peor, un equipo hecho para estar en la parte alta de a categoría. Tenemos que estar atentos para evitar esa gran presión que hace, un partido que va a estar muy igualado y que se va a decidir por detalles".