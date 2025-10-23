Nadie juega más que el Dépor

Mario Soriano controla el balón durante el Dépor-Almería en Riazor Javier Alborés

El Deportivo y el Valladolid llegan a Riazor desde los dos extremos de la Liga en tiempo neto de juego. Los encuentros del conjunto coruñés son los que más minutos efectivos acumulan de toda la Segunda División, mientras que los del Pucela están entre los que más interrupciones registran. El Dépor juega y deja jugar más, mientras que el Valladolid tiene un estilo más agresivo.

Dos polos opuestos se miden el domingo en Riazor si se atiende al tiempo neto de juego. El Deportivo lidera la categoría en minutos con el balón en movimiento y en porcentaje de tiempo efectivo, mientras que el Valladolid ocupa el penúltimo lugar en ambas variables, que miden cuánto dura realmente el juego activo en los partidos de Segunda División.

El conjunto blanquiazul promedia 55 minutos y 56 segundos de tiempo neto, con un total medio de 98:10 por encuentro, lo que se traduce en un 56,93% de tiempo jugado. Ningún otro equipo se acerca a esos registros. De hecho, los dos siguientes clasificados en esta estadística —el Sporting (54,13%) y el Eibar (54,78%)— se mantienen a más de dos puntos porcentuales de distancia.

Tiempo neto de juego en Segunda tras la jornada 10 @StatsSegunda | Opta

En el extremo opuesto aparecen Córdoba y Valladolid, el próximo rival del Dépor. El conjunto pucelano presenta un promedio de 47 minutos y 53 segundos de tiempo neto, con un tiempo total de 100:53. La diferencia entre ambos equipos es de más de ocho minutos de juego real por partido, una brecha enorme que refleja dos estilos y contextos de partido muy distintos. Además, el porcentaje de tiempo jugado en los encuentros del Valladolid es del 47,46%, uno de los más bajos del campeonato.

Tanto Córdoba como Valladolid están a la cola en esta clasificación, elaborada a partir de los datos de Opta y difundida por StatsSegunda, porque también son los equipos con mayor número de interrupciones: 115,1 y 118,1 de promedio, respectivamente. Es un dato que puede explicarse por su agresividad defensiva, ya sea en presiones altas o en zonas intermedias, y por su tendencia a frenar el juego con faltas antes de ser superados.

En el caso del Deportivo, no ocurre lo mismo. El conjunto de Antonio Hidalgo presenta el menor número de interrupciones de toda la categoría (91,8). Su estilo, con posesiones más largas, reduce las pausas y favorece que el balón esté en movimiento más tiempo. Además, el Dépor está permitiendo cada vez más que los rivales también tengan fases prolongadas de posesión, lo que contribuye a mantener un juego más fluido y continuo que en el resto de la Liga.