Idiakez asalta con el AEK Larnaca el feudo del Crystal Palace (0-1)

Petardazo en la Conference League, en la que el AEK Larnaca dirigido por Imanol Idiakez derrotó (0-1) en Londres al Crystal Palace, vigente campeón de la Copa Inglesa que solo había perdido un partido en lo que va de temporada. Se trata de la primera victoria en campo inglés de un equipo chipriota en competición europea y llega para situar al equipo del técnico exdeportivista como colíder de la competición porque en la primera jornada ya había superado (4-0) al AZ Alkmaar neerlandés.

El AEK es quinto en la competición doméstica, a cinco puntos del Pafos. Nunca ganó la Liga y seguramente no está obligado a ello por potencial, pero en Europa se está dejando notar tras un verano en el que pasó varias eliminatorias previas en la Europa League y solo una postrero fiasco ante el Brann noruego le envió a la Conference. Ahí se hace fuerte. Este jueves ganó al gran favorito en su feudo de Selhurst Park con un gol del delantero bosnio Raid Bajic en el inicio de la segunda parte.

Idiakez alineó de inicio a cuatro viejos conocidos de la liga española, el central Saborit (ex Athletic), el lateral o interior diestro Miramón (ex Huesca), el centrocampista Pere Pons (ex Girona y Alavés) y el mediocentro luso Gus Ledes, que pasó por la cantera del Barça y del Celta antes de jugar en Numancia o Castellón. También tuvo minutos en Londres el centrocampista Jimmy Suárez, de larga trayectoria en el Real Oviedo. El Palace, con el galo Mateta como delantero más activo, disparó en 14 ocasiones, pero solo una vez entre palos. El AEK materializó uno de sus dos único intentos y después gestionó la ventaja ante la avalancha del equipo local.