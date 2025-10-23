Gragera, equilibrio en el césped y ante los micros: "Hay que ser paciente. Nunca nadie subió en enero"

Gragera, buscando un pase en el Málaga-Deportivo Fernando Fernández

José Gragera aporta pausa dentro del verde con su juego, pero también mesura en el entorno ante los micrófonos. Quizá por ello el futbolista gijonés fue elegido para hablar en rueda de prensa en la mañana de este jueves.

En Abegondo, ante los medios, el centrocampista recalcó la "confianza" que tiene el vestuario para salir de la mala dinámica de resultados y recalcó que esta situación es algo que el grupo sabía que iba a llegar. "Nunca nadie subió en enero. Sabíamos que esta liga es complicadísima, que iba a ser muy difícil y que habrá momentos buenos, muy buenos, regulares y malos. Los equipos de verdad se forjan en estos momentos malos", explicó.

Sensaciones individuales: “Muy bien. Estas semanas ya de rodaje con el equipo me están viniendo muy bien. El mes parado después de haber empezado jugando me lastró y sí que lo noté ahora a la vuelta. Pero estoy muy a gusto y cogiendo ese ritmo que se pierde al estar un tiempo de baja”.

Conversaciones con Hidalgo: “Con Antonio hablé al principio y nada cambia. Seguimos con la dinámica que me comentó al principio: ser un poco el hombre ancla, que una ataque y defensa. Y sobre todo, aportar esa firmeza con y sin balón que tanto se necesita en el equipo”.

Fue central en El Sardinero: “Son situaciones que pasan en los partidos. Hay que afrontarlas. Unas veces les tocará a unos y otras, a otros. Debemos ser polivalentes. En ese momento me tocó afrontar esos minutos desde atrás. Ya me tocó aportar en ella varias veces en mi carrera. Cogiéndola de la forma en la que me mande el míster”.

Sorpresa por las titularidades: “No me sorprendió volver a ser titular porque estaba entrenando al mismo nivel que el resto. Una vez estás en dinámica, puedes estar ahí en el once o entrar en el banquillo. Estaba preparado para lo que me tocase. Ese período de un mes fuera del grupo se nota un poco al estar falto de dinámica y sin rodaje. Pero poco a poco, con la confianza del staff y de los compañeros, estas semanas han sido muy buenas”.

¿Cómo se mantiene el equilibrio?: “Siempre creo que hay que ser paciente y relativizar la derrota y el error. Debemos enfocarnos en lo que veníamos haciendo, en cómo trabaja el equipo día a día -que es increíble-, en la confianza que tiene el grupo, en la unión que hay... En muchas cosas que quizá no se vieron reflejadas en estos dos últimos partidos por los resultados, que es en los que nos fijamos. Hay que ser paciente. Nunca nadie subió en enero. Sabíamos que esta liga es complicadísima, que iba a ser muy difícil y que habrá momentos buenos, muy buenos, regulares y malos. Los equipos de verdad se forjan en estos momentos malos. Es ahora donde hay que estar unidos y demostrar dónde queremos estar en mayo o en junio”.

Análisis futbolístico: “El equipo habla y analiza. Hay muchísimas cosas a mejorar, como pasaba al principio cuando se ganaba. Siempre hay que poner énfasis en lo que se hace menos bien. Pero creo que el equipo está trabajando para volver un poco a tener un poco más de paciencia en ciertas partes del juego, tener esa presencia, estar más juntos y trabajar desde un bloque, que es lo importante. Todo llegará. Es cuestión de tiempo. Con el trabajo diario se irán consiguiendo las cosas”.

Mejorar en las áreas: “El fútbol son las áreas. El fútbol es hacer gol y que te hagan los menos posibles. Desde ese punto está claro que hay que mejorar. También hay otras muchas cosas que importan y en las que hay que poner el foco. Al principio metíamos muchos goles y ahora no estamos tenuendo tanto acierto. Pero hay que tener tranquilidad para volver a ello.

Valladolid: “Es un equipazo, que lleva años entre Primera y Segunda. Sabemos las cualidades que tienen y queremos buscar sus puntos débiles. Es una oportunidad para volver a Riazor y regresar a la victoria. Tenemos muchas ganas de jugar en casa porque se nota. Con ganas de que llegue el domingo lo antes posible”.

Qué hay que hacer para ganarle: “Muchas cosas bien y muy pocas mal. Ser ese grupo fuerte y firme que nos caracterizaba. Estar muy juntos, trabajar y correr como un bloque. La calidad la tenemos. Trabajar lo máximo porque nos caerá a nuestro favor”.

Riazor: “Tengo muchísimas ganas de volver, de jugar en casa con nuestra gente que siempre es un plus. Tuve la oportunidad de jugar dos veces y una fue el Teresa Herrera que casi ni la cuento porque no es la misma sensación. Pero también lo que nos ayuda la afición fuera de casa es increíble”.

Cómo vio al equipo sin mediocentro 'puro': “El equipo estuvo muy bien. La gente que tuvo que participar estuvo espectacular. Creo que todo el mundo está preparado para asumir el rol que le toque. Tenemos una plantilla amplia. Se ve mucho mejor desde dentro”.