Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor ya conoce el horario para recibir al Ceuta: con el bocadillo a Riazor


Lucía Dávila
Lucía Dávila
23/10/2025 12:11
Una aficionada, comiéndose un bocadillo en Riazor en el partido ante el Málaga
Una aficionada, comiéndose un bocadillo en Riazor en el partido ante el Málaga
Archivo DXT

Después de siete jornadas consecutivas en las que el Dépor jugará en domingo, con la única excepción de la cita ante la Cultural Leonesa en Riazor, LaLiga ha vuelto a fijar un nuevo encuentro para el cuadro coruñés el último día del fin de semana. Además, será en un horario que al Dépor todavía no le había tocado experimentar: el de la hora de comer.

Los de Antonio Hidalgo recibirán a la AD Ceuta el próximo 23 de noviembre a las 14.00 horas en el duelo correspondiente a la jornada 15 de Segunda División. El conjunto dirigido por José Juan Romero y recién ascendido a la categoría de plata está siendo una de las grandes sorpresas de esta temporada. A pesar de no comenzar su andadura LaLiga Hypermotion con buen pie, ya que acumulo tres derrotas consecutivas, desde la tercera jornada no ha vuelto a perder. El equipo ceutí se mantiene invicto desde hace siete semanas, con cuatro victorias y cuatro empates que lo colocan décimo en la clasificación con 15 puntos. Los encuentros que tienen por delante antes de visitar A Coruña son: Cultural Leonesa, Córdoba, Almería y Leganés.

Partido entre el Dépor y la Cultural Leonesa en noviembre de 2022 en Riazor

El Deportivo volverá a la jornada de sábado para recibir a la Cultural Leonesa: fecha y hora del partido

Más información

Además, este encuentro supondrá la vuelta a Riazor de dos exdeportivistas: Kuki Zalazar y Rubén Díez, ambos con gran protagonismo esta campaña. El uruguayo ha sido titular en las diez jornadas disputadas hasta el momento y el maño comenzó a entrar en el once en la jornada 3 y ya no ha vuelto a salir. El duelo podrá seguirse a través de LaLiga Hypermotion TV.

Te puede interesar

Chuki persigue a Juergen Elitim en el Deportivo-Valladolid Promesas de la 2021-22

La 'quinta de Chuki' busca revancha en Riazor tras el 7-0 que los mandó a Segunda RFEF
Jorge Lema
Trilli, lateral del Valladolid y ex del Dépor, ante el Sporting

Trilli y Guille Bueno, las bandas que pudieron ser en el Dépor
Eder Pereira
Diego Tristán, con varios canteranos del Córdoba

Diego Tristán pondrá su experiencia al servicio de los delanteros del Córdoba
Esther Durán
Leyma - Tizona de la temporada 2023-24

Tizona será el rival del Básquet Coruña en octavos de Copa
Raúl Ameneiro