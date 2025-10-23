El Dépor ya conoce el horario para recibir al Ceuta: con el bocadillo a Riazor

Una aficionada, comiéndose un bocadillo en Riazor en el partido ante el Málaga Archivo DXT

Después de siete jornadas consecutivas en las que el Dépor jugará en domingo, con la única excepción de la cita ante la Cultural Leonesa en Riazor, LaLiga ha vuelto a fijar un nuevo encuentro para el cuadro coruñés el último día del fin de semana. Además, será en un horario que al Dépor todavía no le había tocado experimentar: el de la hora de comer.

Los de Antonio Hidalgo recibirán a la AD Ceuta el próximo 23 de noviembre a las 14.00 horas en el duelo correspondiente a la jornada 15 de Segunda División. El conjunto dirigido por José Juan Romero y recién ascendido a la categoría de plata está siendo una de las grandes sorpresas de esta temporada. A pesar de no comenzar su andadura LaLiga Hypermotion con buen pie, ya que acumulo tres derrotas consecutivas, desde la tercera jornada no ha vuelto a perder. El equipo ceutí se mantiene invicto desde hace siete semanas, con cuatro victorias y cuatro empates que lo colocan décimo en la clasificación con 15 puntos. Los encuentros que tienen por delante antes de visitar A Coruña son: Cultural Leonesa, Córdoba, Almería y Leganés.

Además, este encuentro supondrá la vuelta a Riazor de dos exdeportivistas: Kuki Zalazar y Rubén Díez, ambos con gran protagonismo esta campaña. El uruguayo ha sido titular en las diez jornadas disputadas hasta el momento y el maño comenzó a entrar en el once en la jornada 3 y ya no ha vuelto a salir. El duelo podrá seguirse a través de LaLiga Hypermotion TV.