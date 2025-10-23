El Dépor ya conoce el horario para recibir al Ceuta: con el bocadillo a Riazor
Después de siete jornadas consecutivas en las que el Dépor jugará en domingo, con la única excepción de la cita ante la Cultural Leonesa en Riazor, LaLiga ha vuelto a fijar un nuevo encuentro para el cuadro coruñés el último día del fin de semana. Además, será en un horario que al Dépor todavía no le había tocado experimentar: el de la hora de comer.
Los de Antonio Hidalgo recibirán a la AD Ceuta el próximo 23 de noviembre a las 14.00 horas en el duelo correspondiente a la jornada 15 de Segunda División. El conjunto dirigido por José Juan Romero y recién ascendido a la categoría de plata está siendo una de las grandes sorpresas de esta temporada. A pesar de no comenzar su andadura LaLiga Hypermotion con buen pie, ya que acumulo tres derrotas consecutivas, desde la tercera jornada no ha vuelto a perder. El equipo ceutí se mantiene invicto desde hace siete semanas, con cuatro victorias y cuatro empates que lo colocan décimo en la clasificación con 15 puntos. Los encuentros que tienen por delante antes de visitar A Coruña son: Cultural Leonesa, Córdoba, Almería y Leganés.
Además, este encuentro supondrá la vuelta a Riazor de dos exdeportivistas: Kuki Zalazar y Rubén Díez, ambos con gran protagonismo esta campaña. El uruguayo ha sido titular en las diez jornadas disputadas hasta el momento y el maño comenzó a entrar en el once en la jornada 3 y ya no ha vuelto a salir. El duelo podrá seguirse a través de LaLiga Hypermotion TV.