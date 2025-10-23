Dépor-Valladolid, tiroteo con balas de fogueo

Stoichkov, jugador del Dépor, justo antes de realizar un remate ante el Racing de Santander Fernando Fernández

Seguro que a todos nos ha desesperado alguna escena de tiroteo en una película donde los personajes, a escasos metros de distancia, intercambian balas sin apenas rozarse. El duelo entre Dépor y Valladolid, programado para este domingo en Riazor (21.00 horas), evoca una imagen similar, aunque menos extrema. Ambos conjuntos figuran entre los más prolíficos de Segunda División en intentos de remate, pero fallan más de lo deseado en la puntería.

El caso del Deportivo resulta curioso. Equilibra casi a la perfección los lanzamientos que genera y los que recibe: 133 a favor y 134 en contra, según datos de Opta. Estas cifras lo posicionan como el sexto equipo de la categoría con más disparos totales y el cuarto que más recibe. No es descabellado calificar algunos de sus encuentros como tiroteos, aunque los impactos en la red escaseen.

El cuadro coruñés, tercero en la lista de disparos a puerta (53), ostenta una efectividad más que decente en el promedio de goles por disparo. Con un 0,11 de tantos por remate total, se sitúa entre las medias más elevadas de la Liga, gracias al notable acierto inicial de la temporada, especialmente en Mendizorroza y frente al Huesca en Riazor.

No obstante, el panorama ha virado en los cuatro últimos compromisos, coincidiendo con la racha sin victorias del Dépor. Su tasa de conversión ha caído en picado durante los choques ante Eibar, Almería, Málaga y Racing de Santander. En esos duelos, acumuló 45 tiros, 17 de ellos entre los tres palos, para solo tres dianas, lo que arroja un promedio de 0,067 goles por disparo total. Una marca que lo ubica entre las peores de la Liga. De hecho, solo dos equipos registran un índice inferior en toda la campaña respecto a lo mostrado por el Dépor en estas cuatro jornadas recientes.

Curiosamente, el Valladolid, su próximo rival, arrastra un escenario parecido desde el arranque del campeonato. Es el cuarto equipo con más disparos totales (142) y el tercero en remates a portería (50), pero ocupa el decimoquinto puesto en eficiencia por disparo: 0,08 tantos por lanzamiento. Aun así, supera ligeramente la cifra del Dépor en sus cuatro últimos partidos. Por tanto, ambos planteles llegan a Riazor con la mira torcida, aunque sin demasiada merma en su potencia ofensiva.

La principal disparidad entre ellos radica en los disparos concedidos. Mientras el Dépor ha permitido 134 intentos totales —cuarto en esta métrica de Segunda, según Opta—, el Valladolid destaca como uno de los más sólidos defensivamente, con solo 93 remates recibidos en lo que va de Liga, lo que lo coloca en el decimonoveno lugar de este ranking.

Nombre propios

Además, dos futbolistas, uno por bando, despuntan entre los más activos en tiros de la competición. Juanmi Latasa, delantero centro del Valladolid, comparte el liderato en remates totales con Jacobo González (Córdoba), ambos con 33. El ariete pucelano suma dos goles hasta ahora. Por su parte, el Dépor cuenta con Yeremay como su principal artillero en intentos, con 27 tiros, empatado en la cuarta posición junto a Sergio Arribas, Álex Calatrava, Luis Chacón y Nico Melamed. El canario acumula tres tantos, dos de ellos de penalti.