Rubén López da sus primeros pasos en el Dépor de Hidalgo

Rubén López, durante el partido ante el Málaga

“En el centro del campo, Patiño venía de un año complicado, Rubén de cesión… Sabíamos que podía faltarnos algo de experiencia, pero hay que apostar por los chavales”, afirmó Fernando Soriano en rueda de prensa tras el cierre del mercado de fichajes de verano. A diferencia del inglés, Rubén López tuvo que esperar seis jornadas para debutar en el fútbol profesional, pero parece que ya empieza a entrar en los planes de Antonio Hidalgo. Sus primeras apariciones coinciden en un momento en el que el técnico deportivista se está encontrando serios problemas para suplir la baja de Ximo Navarro y dar con la clave sobre la que construir su línea defensiva. Es ahora cuando la experiencia que adquirió el de Silleda tanto de interior como de lateral izquierdo en el Barça Atlètic puede jugar un papel importante.

El chico 'multiusos'

El salto de Rubén López al primer equipo del Deportivo se produjo el curso 2023-24, cuando el conjunto coruñés logró el ascenso a Segunda División. En un doble pivote indiscutible formado por Villares y José Ángel, su energía, físico y su capacidad de rendir en zonas más adelantadas del campo le convirtieron en el recambio perfecto para Imanol Idiakez. Diecisiete encuentros, dos como titular, y un gol, fueron los números con los que terminó esa campaña, en la que también jugó con el Fabril. A pesar que, como él mismo confesó, la posición en la que le gustaría asentarse es en la que más se formó, como mediocentro posicional, sus características hacen que tenga un gran rendimiento como interior, demarcación en la que más actuó ese curso junto a Diego Villares, aunque en diferentes ocasiones también llegó a ejercer de mediapunta.

La siguiente campaña se marchó cedido al Barça Atlètic en Primera RFEF. Durante 35 partidos con el filial azulgrana volvió a demostrar su polivalencia y su capacidad para abarcar cualquier zona del centro del campo, tanto de interior como de pivote. Además, actuó en múltiples ocasiones en el lateral izquierdo. Rubén volvió al Deportivo pero su continuidad en A Coruña no estuvo del todo clara hasta casi el final del mercado. Participó en los seis amistosos de pretemporada de los blanquiazules e incluso anotó el cuarto tanto en la goleada a la SD Compostela (0-5).

"Es un chico que no tenía tan controlado. El año pasado, en el Barça B, ya jugó de interior, lateral. Es un chaval con muchísimas piernas, de la casa, que está entrenando muy bien y que poco a poco está ganando confianza", explicó Antonio Hidalgo en rueda de prensa a finales de julio. Poco después se conoció el interés del Villarreal por hacerse con los servicios del canterano que tiene contrato con el Dépor hasta 2028, pero desde el club lo definieron como una de las piezas clave sobre la que construir el proyecto de futuro.

Debut en el fútbol profesional

A pesar de esto, Rubén no hizo su debut oficial en el fútbol profesional hasta el pasado 27 de septiembre en Ipurua, y todavía no ha disputado ningún partido de liga en Riazor. De hecho, ni la baja de Gragera en la medular ocasionó que tuviera minutos durante las dos jornadas siguientes a su lesión. Ante el Eibar ingresó en el terreno de juego en el minuto 81 en sustitución de Diego Villares. La jornada siguiente, frente al Almería en Riazor, volvió a ver el encuentro desde el banquillo. Pero la lesión de Ximo Navarro obligó a Antonio Hidalgo a darle una vuelta de tuerca a su pizarra. Frente al Málaga en La Rosaleda optó por salir con Escudero, Comas, Barcia y desplazó a Loureiro al lateral derecho. Además, Gragera fue titular tras varias semanas de baja. En el minuto 56 y ya con el 3-0 en el marcador, Rubén fue el encargado de sustituir a Escudero y colocarse de lateral izquierdo.

Fue diferente el pasado domingo en El Sardinero. Hidalgo introdujo a Mella y a Quagliata y sacó del once inicial a Comas y a Escudero. Tras el empate del Racing al borde del descanso, al Deportivo le estaba constando reaccionar en la segunda parte y el técnico deportivista modificó el esquema en múltiples ocasiones, lo cual no ayudó en exceso al cuadro blanquiazul. El último de los cinco cambios fue Rubén que entró al campo en el minuto 67 en sustitución de Mario Soriano, pero esta vez para formar el doble pivote con Villares. Aún así, la energía, las piernas frescas y las ganas del de Silleda no fue suficiente para igualar el encuentro a pesar de las muchas ocasiones que tuvo el Deportivo para empatar.

Patiño, sin minutos por primera vez esta temporada

Por su parte, el encuentro ante el Racing de Santander fue el primer partido de este curso en el que Charlie Patiño no disputó ni un solo minuto. El inglés había participado en las nueve jornadas anteriores, siendo uno de los recambios más utilizados por Antonio Hidalgo. Además, fue titular frente al Almería y al Sporting de Gijón. Su ausencia ante el conjunto cántabro rompe una racha de continuidad que evidencia la confianza del técnico blanquiazul en él y su cambio personal tras un año casi en blanco.