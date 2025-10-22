Miguel Loureiro, para todo y durante todo el tiempo

Loureiro, durante el partido contra el Sporting de Gijón en Riazor Javier Alborés

Miguel Loureiro se ha convertido en una pieza imprescindible para el Deportivo en este arranque de temporada, e indiscutible en los planes de Antonio Hidalgo. El cercedense es, junto a Germán Parreño, el único futbolista del conjunto blanquiazul que ha jugado todos los minutos en las diez jornadas de liga disputadas hasta el momento. Le acompañaba en este pleno Dani Barcia, hasta que el pasado domingo en El Sardinero fue sustituido en el minuto 64.

El defensa de A Silva llegó este verano procedente del Huesca junto a Antonio Hidalgo y está respondiendo con creces a las expectativas que generó su fichaje. En el conjunto oscense ya fue un fijo en los onces del técnico catalán y esa confianza se mantiene intacta en A Coruña. Además, su polivalencia y su capacidad para adaptarse según las necesidades del partido ha sido clave ante las bajas en la retaguardia. Durante los tres primeros encuentros de la temporada asumió un rol entre lateral derecho y tercer central, con Barcia y Arnau Comas en el eje de la zaga. Ante el Sporting salió Comas y entró Ximo Navarro, lo cual hizo que Loureiro formara la pareja en el eje de la zaga junto a Barcia durante las cinco jornadas siguientes.

Pero ante el Almería, Ximo se rompió. La semana siguiente al Deportivo le tocaba visitar La Rosaleda con la sensible baja del andaluz. Esta se sumó a la de Noubi, con Bélgica sub-21, y Quagliata con molestias, por lo que Hidalgo tuvo que volver a tirar de la versatilidad del de Cerceda para armar su línea defensiva. Volvió al carril derecho y asumió el mismo rol de central-lateral que tuvo durante el inicio de la temporada. No es raro para él tener que acostumbrarse a modificar sus labores en función del momento en el que se encuentre el partido. “A pesar de partir dunha posición, o partido pode levarte a cousa diferentes. Empezar de lateral e acabar xogando de terceiro central, outros días gañando máis altura por fóra… depende. Estou cómodo en todas as posicións, son postos non descoñecidas para min”, explicaba en rueda de prensa en la previa del choque en El Sardinero.

Loureiro: "Estou cómodo en todas as posicións, intento adaptarme, é algo importante que temos que facer os futbolistas" Más información

Y así fue, ante el Racing de Santander, Loureiro tuvo unos compañeros en defensa totalmente diferentes. El técnico deportivista sacó a Comas y a Escudero del once e introdujo a Quagliata por la izquierda y a David Mella, que acababa de volver del Mundial sub-20, como carrilero derecho. Hidalgo le dio muchas vueltas a su sistema defensivo a medida que pasaban los minutos y en ocasiones era el italiano el que ayudaba a los centrales y en otros momentos era Gragera, quien en la segunda mitad ya se colocó en la zaga.

Todo apunta a que si algo puede hacer peligrar su continuidad no será una decisión técnica, sino la acumulación de tarjetas amarillas debido a que ya tiene tres en su cuenta personal. La solidez, potencia, jerarquía y compromiso que le caracterizan le han convertido en una garantía de fiabilidad absoluta desde el inicio del curso, convirtiéndose en una pieza muy difícil de suplir para Antonio Hidalgo. A pesar de haber bajado ligeramente su rendimiento en las últimas jornadas, Miguel Loureiro se ha ganado a pulso el título de indiscutible al servicio de un Dépor que ha encontrado en él mucho más que un defensor: un líder silencioso y una certeza absoluta.