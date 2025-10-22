La pelea por el '9' del Deportivo vuelve a la casilla de salida

Eddahchouri y Mulattieri, durante una jugada del Málaga-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

Zakaria Eddahchouri o Samuele Mulattieri. Samuele Mulattieri o Zakaria Eddahchouri. Desde principios de temporada, el Deportivo vive inmerso en un debate en torno a la figura del '9' que, más de dos meses después del arranque de la competición, sigue sin tener un claro ganador.

Tan diferentes entre sí, hay opiniones para todos los gustos y argumentos que permiten defender la preponderancia del uno sobre el otro. Y viceversa. Pero el pulso por el único puesto que Antonio Hidalgo concede a un delantero centro nato en su equipo sigue, por el momento, en tablas.

Primero el equilibrio llegó por lo alto, ante las elevadas prestaciones que ofrecieron ambos. Y ahora, coincidiendo con el bache colectivo, porque ni el neerlandés ni el italiano han logrado aportar desde la vanguardia una diferenciación que ayudase al conjunto blanquiazul a devolver los bofetones cuando los rivales le zurraban.

El cuadro herculino arrancó el curso a golpe de una efectividad que le llevó al liderato de la Liga Hypermotion. Esa pegada la ejemplificaba mejor que nadie Zaka, que logró alcanzar la 'pole position' de los artilleros de la categoría incluso después de haber perdido su plaza en la alineación blanquiazul.

El ariete de origen marroquí comenzó siendo titular ante la escasa competencia que ofrecía Mohamed Bouldini. En Granada puso su primer sello con un golazo para ampliar la renta al 0-2, después de asistir a Mario Soriano con una gran dejada en el 0-1. Luego llegó el duelo contra el Burgos, en el que se fue sin mojar. Y en Butarque surgió Mulattieri. El italiano, incorporado unos días antes, irrumpió con fuerza para conducir a la reacción de los suyos y salvar un punto con un remate de cabeza que fue el 2-1 y forzando el penalti del 2-2.

Su arrollador debut en Leganés le valió para provocar el relevo en el '9' contra el Sporting. No marcó, pero dejó huella con su ejercicio de delantero fuera del área que acercó al Deportivo al gol y se ganó la oportunidad de continuar en Vitoria, donde contra el Mirandés volvió a ejercer de 'facilitador' para la segunda línea del ataque.

El Deportivo se puso 0-2 con el italiano en el verde, pero fue la aparición en el choque de Eddahchouri la que le permitió sentenciarlo. En su gran tarde como deportivista, el delantero de Países Bajos anotó un ruidoso hat-trick que, sumado a su tanto la siguiente semana contra el Huesca, le colocaba como 'pichichi' de la categoría. En cuatro ratos. Precisamente contra el equipo oscense firmó otra de sus grandes actuaciones 'Mula', en lo que fue un máster de todo lo que debe aportar un ariete más allá del gol.

Todo iba a pedir de boca para el Deportivo. Primero en la clasificación, con acierto de cara a puerta y solidez defensiva. Mulattieri hacía jugar y desgastaba a los zagueros rivales; Zakaria aparecía para facturar. Era la mezcla perfecta entre dos delanteros con perfiles muy diferentes, pero que se podían complementar para dotar de más aristas el plan de partido.

Sin embargo, a partir de Eibar, aparecieron las nubes. El de Ipurua fue el segundo encuentro del curso -tras el del Burgos- en el que el Deportivo dejó a deber en relación a su efectividad. Concretó menos tantos que goles esperados o expected goals (xG), la métrica que mide la probabilidad de materializar una ocasión en función de la claridad de la situación de remate). Clave en esta cuenta a deber fue la falta de veneno de Mulattieri, que erró dos importantes ocasiones antes de que Yeremay Hernández fallase lo infallable en el segundo acto, como preludio al asedio armero y el empate final.

Pese a ello, Hidalgo mantuvo su confianza en el ariete transalpino de cara al duelo del Almería, en el que el delantero centro cedido por el Sassuolo volvió a perdonar. Después de un primer tiempo en el que llegó a dos remates complejos que se quedaron lejos de amenazar, el dorsal '7' del Deportivo perdonó una acción de gol o gol al poco de comenzar la segunda mitad, cuando Luismi Cruz encontró a Ximo Navarro en profundidad y este le sirvió un centro raso que Samuele atacó en carrera, pero para acabar mandando el balón a la grada.

Luego acabó entrando Zaka para compartir apenas diez minutos junto a su principal oposición en la delantera. Fue el único rato que ambos compartieron en el césped durante este curso -luego repitieron los últimos 20 en Málaga- y sirvió para potenciar la reacción que el equipo había iniciado previamente y que se concretó con el golazo de Yeremay. Con 1-1, Hidalgo prefirió retirar a Mulattieri para dar entrada a Stoichkov, probablemente con el objetivo de ganar piernas frescas después de 65 minutos de partido y a un futbolista, a priori, más habituado a jugar entre líneas.

Cambio de punta

La falta de tino de Mulattieri y la aportación de Zaka entrando desde el banco provocó que Hidalgo ejecutase su segundo relevo en la delantera este curso. En la visita a Málaga, el entrenador catalán sentó en el banco al 'cannoniere' y le dio la alternativa en el once de nuevo a Eddahchouri.

Al igual que contra el Eibar y el Almería, el Dépor dejó a deber de cara a puerta y especial protagonismo en este déficit tuvo el exdelantero del Telstar, que estampó un mano a mano contra Alfonso Herrero y estuvo lejísimos de incomodar al meta en un gran centro de Loureiro. Tampoco mejoró prestaciones el italiano, que remató sin veneno alguna una buena conducción en la que superó a los dos centrales tras recibir un pase en profundidad de Stoichkov.

No mojó ninguno en la Costa del Sol y tampoco lo hicieron a orillas del Cantábrico. Zakaria, de nuevo en el once, se quedó muy lejos de aportar soluciones en juego directo pero sí amenazó al espacio con una caída a banda que le permitió recibir escorado y encontrar su posición favorita para armar la pierna derecha. Su gran remate se marchó rozando el palo izquierdo de Ezkieta, que tampoco tuvo que intervenir en la segunda mitad a un disparo de Mulattieri. El punta había relevado a Eddahchouri en el descanso y dispuso de su ocasión tras una fabulosa conducción de Villares, que atrajo marcas hasta el pico del área y le filtró un pase que el italiano mandó al limbo en un remate de primeras descontrolado.

El Deportivo, por supuesto, se volvió a quedar (muy) por debajo de sus goles esperados: generó situaciones de 1,62 xG -siempre según Wyscout- y no marcó ninguno, pues el tanto anotado no cuenta como tal en la estadística de remates al haber sido en propia portería.

Uno debe; el otro, aún no

Así, el conjunto deportivista vuelve de nuevo a Riazor este fin de semana para medirse al Valladolid (domingo, 21.00 horas). Lo hará con la duda de quién será su ariete titular. Por un lado, Mulattieri sigue sumando fuera del área, pero acumula 436 minutos sin ver puerta. Además, tan solo ha materializado uno de sus 18 remates, que suman una probabilidad de gol de 2,59 xG. Solo tres delanteros de la categoría (Diego García, Latasa y Sergi Guardiola) manejan una peor relación entre sus goles anotados y esperados, que en el caso del internacional sub-21 por la Azzurra es de -1,59.

Mientras, Eddahchouri suma de nuevo algún minuto de juego más (503 por 463 del transalpino) gracias a que ha recuperado la titularidad. Pero optimiza esos minutos en más remates y goles. El neerlandés ha chutado 19 veces en lo que va de curso y cinco de esas ocasiones han ido para dentro.

Por eso, a pesar de llevar sin ver puerta cuatro partidos, en los que ha finalizado cinco veces, sigue siendo uno de los atacantes con mejor ratio entre dianas y goles esperados: sus 3,19 goles esperados se cristalizan en los citados cinco tantos. Sin embargo, en los últimos partidos ha perdido la efectividad que sustentaba sus mayores dificultades lejos del remate. Así, después de que Zaka y 'Mula' hayan dejado a deber en los últimos partidos, la pelea vuelve a la casilla de salida.