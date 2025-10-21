Sergio Escudero baja para el Valladolid por una lesión muscular

Sergio Escudero, durante el partido ante el Racing, cuando notó el pinchazo muscular Fernando Fernández

Los peores pronósticos se cumplieron con el pinchazo muscular que sintió Sergio Escudero en el tramo final del partido del Racing de Santander. El jugador fue sometido a pruebas médicas que desvelaron que padece una dolencia muscular. El club emitió un comunicado este martes en el que confirmó que sufre una lesión muscular en bíceps femoral de su muslo derecho.

Aunque el club no indica el grado de la misma, se trata de un contratiempo físico para el pucelano que le hará perderse el duelo de este domingo a las 21.00 horas ante el Real Valladolid, su exequipo y con el que ascendió a Primera, luciendo el brazalete de capitán.

Un nuevo problema muscular para un Escudero al que unas molestias en los isquotibiales le hicieron que causase baja contra el Almería. Reapareció ante el Málaga, aunque en ese partido el defensa confirmó que jugó mermado.

De cara al duelo con los pucelanos, el Dépor solo cuenta con un jugador específico de esa demarcación, Quagliata, que precisamente no jugó en La Rosaleda debido a unas molestias en una cadera.