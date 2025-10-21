David Mella conduce el balón ante Mario García durante el partido contra el Racing del Santander del pasado domingo en El Sardinero Fernando Fernández

“A disfrutarlo como niños pequeños (...) Si jugamos al 100% como siempre, vamos a ganar”. David Mella era optimista y ambicioso en la previa del partido ante el Racing de Santander. Un choque del que el Dépor volvió a salir derrotado y del que lo poco salvable fue la actuación del extremo.

El de Espasande, que tras la eliminación de España sub-20 llegó a tiempo para la cita en El Sardinero, sí que evidenció esa hambre y ganas de llevarse aunque fuese el más exiguo botín de tierras cántabras.

Aportación ofensiva

No pudo ser, pero Mella rozó el gol, asistió a Mario en el 0-1 y habilitó por partida doble a un Stoichkov que no aprovechó sendos regalos. Se vació en el campo, demostrando que aún le quedaba fuelle para correr por la banda cuando parte del equipo ya estaba fundido. Una banda en la que terminó ejerciendo de lateral y en la que comenzó jugando de carrilero diestro.

Respira el Dépor con el retorno de uno de sus hijos pródigos, que pasó en diez jornadas de empezar como suplente ante la irrupción de Luismi Cruz a convertirse en imprescindible para los blanquiazules.

Y todo esto en un contexto que no ha sido sencillo para Mella, que acabó el curso pasado KO. Entonces sufrió una importante lesión en el bíceps femoral. Desde el 20 de abril no volvió a poder jugar ningún partido oficial. La dolencia le hizo perderse los seis últimos compromisos de la pasada Liga.

Los problemas físicos se cebaron con el canterano desde que dio el salto al primer equipo, pero especialmente la campaña pasada. La disputa del Europeo sub-19 con España en el verano de 2024, con la que se proclamó campeón, tuvo parte de culpa. Fue de los importantes, cargó sus piernas de minutos y casi no tuvo descanso entre el curso del ascenso a Segunda y el primero del regreso a la élite.

Llegó esta pretemporada y a diferencia de Yeremay, su nivel de protagonismo fue menor. Participó en cinco de los seis choques de preparación —no jugó en Middlesbrough—, en los que sumó 211 minutos, 5 menos que Herrera y 99 menos que Luismi Cruz. Y solo disfrutó más de una mitad, hasta llegar a los 62 minutos, en O Couto. Esta campaña y con la llegada de Luismi Cruz Mella fue suplente, aunque tuvo minutos, en los dos primeros dos partidos, ante Granada (1-3) y Leganés (2-2).

2 puntos de 9 posibles sumó el Dépor durante la ausencia de Mella, concentrado con España sub-20.

Fue titular por primera vez en la tercera jornada, en Riazor, en las tablas ante el Leganés (2-2). Se perdió la cuarta contra el Sporting por un stage con España sub-20 y volvió a ser titular de forma consecutiva en sendos triunfos ante Mirandés (1-5) y Huesca (4-0).

Integrante por méritos propios de ‘Los cuatro fantásticos” con Yeremay, Luisimi y Soriano el Dépor vivió sentimientos encontrados con su convocatoria mundialista. Una ausencia que se saldó con dos empates (Eibar y Almería) y una derrota (Málaga).

Este año ha ido a más en cuanto a versatilidad, pudiendo ejercer tanto de extremo, como carrilero e incluso como lateral derecho. Una polivalencia que ya alababa el extécnico herculino Imanol Idiakez: “Limitarle sería un error para todos. El que pueda jugar en izquierda o derecha solo puede hacer mejor al Dépor”.