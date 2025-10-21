Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La 'Hypertensiones' tira al monte: cinco puntos separan el playoff y la zona de descenso

Alcanzado el primer cuarto de temporada, la clasificación de Segunda vuelve a brillar por una igualdad extrema

Jorge Lema
Jorge Lema
21/10/2025 16:13
Celebración del Granada tras una victoria
Celebración del Granada tras una victoria
Granada CF

El pasado fin de semana se cumplió el primer cuarto de temporada en la Segunda División. Un cuarto imperfecto, ya que con 42 jornadas la división necesita de decimales. Tan imperfecto como la propia competición en sí, imprevisible y variante a partes iguales y que, una temporada más, deja en evidencia a cualquiera que trate de adivinar en septiembre lo que deparará la categoría de plata cuando llegue la primavera... o el mismo otoño.

En esta ocasión, la tentación de muchos fue la de pensar que la clasificación se partiría antes de lo previsto. Que había dos velocidades entre un grupo de cabeza reducido y bien marcado para pelear por la zona noble, y el resto de candidatos que trataban de salvarse de la quema… alguno ya con el fuego rozando.

Diego Villares y Ezkieta en el Racing de Santander-Deportivo del pasado domingo

Dos de doce: el mes negro del Deportivo en 5 claves

Más información

Y así llegamos al 21 de octubre, después de 30 puntos disputados, con una diferencia de únicamente cinco entre el último puesto del playoff de ascenso y la línea que marca el descenso. Esa sexta posición la ocupa del Burgos después de remontar e imponerse a domicilio a un Cádiz que llegaba líder. A tiro de la zona de salvación está ya el Granada, que ha encadenado cinco jornadas sin perder después de caer derrotado en cuatro de las primeras cinco fechas. No es magia, es la ‘Hypertensiones’.

Líder con 7 de 18

Una vez más, la importancia de sumar siempre que se pueda sigue siendo capital en Segunda División. Es la lección que debe sacar el Dépor para mantener la calma en esta mala racha. El mejor espejo lo tiene en su último verdugo. Todo son alegrías ahora mismo en El Sardinero. El Racing de Santander ha vuelto al primer puesto de la clasificación tras vencer al cuadro herculino, pero si miramos la foto en grande, la realidad es que la dinámica cántabra no era la mejor antes de la remontada frente a Antonio Hidalgo y los suyos. De hecho, fue su segundo triunfo desde el 9 de septiembre para una racha de 7 puntos de 18 que no le impiden mirar al resto de sus rivales desde el trono.

Los jugadores del Sporting celebran la victoria frente al Valladolid (2-3)

El ex del Dépor Borja Jiménez hace volar al Sporting

Más información

De rachas

Así funciona una competición en la que echando un vistazo a las rachas actuales de los equipos, hay uno solo entre los 22 que ha sido capaz de ganar sus dos últimos encuentros. Curiosamente, el  Sporting de Gijón, que venía después de enlazar cinco derrotas y despedir a Asier Garitano para uno de los cambios de entrenador que ya se ha producido este curso. La mejor racha vigente es la del Ceuta, un recién ascendido que perdió sus tres primeros partidos y ahora suma siete jornadas sin caer.

Te puede interesar

Rubén Sellés dirigió este martes su primer entrenamiento al frente del equipo zaragocista

“No sé si podemos hacerlo peor”, dice el director deportivo del Zaragoza
EFE
Pedro León, capitán del Real Murcia

Grandes en apuros en el barro
Eder Pereira
Sergio Escudero, durante el partido ante el Racing, cuando notó el pinchazo muscular

Sergio Escudero baja para el Valladolid por una lesión muscular
Zeltia Regueiro
Paco Jémez en una rueda de prensa del Ibiza de esta campaña

El Ibiza destituye al exblanquiazul Paco Jémez a pesar de la victoria ante el Real Murcia
Zeltia Regueiro