La 'Hypertensiones' tira al monte: cinco puntos separan el playoff y la zona de descenso

El pasado fin de semana se cumplió el primer cuarto de temporada en la Segunda División. Un cuarto imperfecto, ya que con 42 jornadas la división necesita de decimales. Tan imperfecto como la propia competición en sí, imprevisible y variante a partes iguales y que, una temporada más, deja en evidencia a cualquiera que trate de adivinar en septiembre lo que deparará la categoría de plata cuando llegue la primavera... o el mismo otoño.

En esta ocasión, la tentación de muchos fue la de pensar que la clasificación se partiría antes de lo previsto. Que había dos velocidades entre un grupo de cabeza reducido y bien marcado para pelear por la zona noble, y el resto de candidatos que trataban de salvarse de la quema… alguno ya con el fuego rozando.

Y así llegamos al 21 de octubre, después de 30 puntos disputados, con una diferencia de únicamente cinco entre el último puesto del playoff de ascenso y la línea que marca el descenso. Esa sexta posición la ocupa del Burgos después de remontar e imponerse a domicilio a un Cádiz que llegaba líder. A tiro de la zona de salvación está ya el Granada, que ha encadenado cinco jornadas sin perder después de caer derrotado en cuatro de las primeras cinco fechas. No es magia, es la ‘Hypertensiones’.

Líder con 7 de 18

Una vez más, la importancia de sumar siempre que se pueda sigue siendo capital en Segunda División. Es la lección que debe sacar el Dépor para mantener la calma en esta mala racha. El mejor espejo lo tiene en su último verdugo. Todo son alegrías ahora mismo en El Sardinero. El Racing de Santander ha vuelto al primer puesto de la clasificación tras vencer al cuadro herculino, pero si miramos la foto en grande, la realidad es que la dinámica cántabra no era la mejor antes de la remontada frente a Antonio Hidalgo y los suyos. De hecho, fue su segundo triunfo desde el 9 de septiembre para una racha de 7 puntos de 18 que no le impiden mirar al resto de sus rivales desde el trono.

De rachas

Así funciona una competición en la que echando un vistazo a las rachas actuales de los equipos, hay uno solo entre los 22 que ha sido capaz de ganar sus dos últimos encuentros. Curiosamente, el Sporting de Gijón, que venía después de enlazar cinco derrotas y despedir a Asier Garitano para uno de los cambios de entrenador que ya se ha producido este curso. La mejor racha vigente es la del Ceuta, un recién ascendido que perdió sus tres primeros partidos y ahora suma siete jornadas sin caer.